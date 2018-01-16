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    К Крещению в Петербурге появится 26 купелей. Крещение, Санкт-Петербург, православие, религия, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВК Крещению в Петербурге появится 26 купелей

    К Крещению в Петербурге появится 26 купелей

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    К Крещению в Петербурге появится 26 купелей

    К Крещению в Петербурге появится 26 купелей

      Северная столица готовится к празднованию Крещения Господне.

      В городе сделают 26 купелей в 13 районах города. Сегодня в Петропавловской крепости начали оборудовать самую главную прорубь. Ее 19 января в час дня освятит лично митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

      Между тем и священнослужители, и спасатели призывают верующих горожан быть в этот день, прежде всего, благоразумными и объективно оценивать свои силы. Ведь окунание в купель — это больше народная забава, нежели церковная традиция.

      В Крещение Господне лучше посетить храм и причаститься. Безопасность тех, кто все-таки решится нырнуть в прорубь, будут обеспечивать спасатели МЧС. Всего 400 человек личного состава и 70 единиц техники.

      В этом году не на всех городских прорубях будут проводить богослужение. Освященные купели можно найти на сайте Санкт-Петербургской епархии.

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