К Крещению в Петербурге появится 26 купелей

Северная столица готовится к празднованию Крещения Господне.

В городе сделают 26 купелей в 13 районах города. Сегодня в Петропавловской крепости начали оборудовать самую главную прорубь. Ее 19 января в час дня освятит лично митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.



Между тем и священнослужители, и спасатели призывают верующих горожан быть в этот день, прежде всего, благоразумными и объективно оценивать свои силы. Ведь окунание в купель — это больше народная забава, нежели церковная традиция.



В Крещение Господне лучше посетить храм и причаститься. Безопасность тех, кто все-таки решится нырнуть в прорубь, будут обеспечивать спасатели МЧС. Всего 400 человек личного состава и 70 единиц техники.



В этом году не на всех городских прорубях будут проводить богослужение. Освященные купели можно найти на сайте Санкт-Петербургской епархии.