Россияне готовят сотни исков к Apple из-за замедления iPhone

Сотни россиян готовятся обратиться в суды с исками к ООО «Эппл Рус»
из-за умышленного замедления корпорацией работы старых iPhone.
Об этом сообщил управляющий партнер представляющей интересы истцов компании «NLF group» Максим Карпов. По его словам, до конца этой недели в суды будут поданы до 10 исковых заявлений. Всего же к подаче готовятся несколько сотен исков.
Юрист отметил, что исковые заявления будут поданы как по месту нахождения ответчика, так и по месту регистрации истцов. Поэтому суды могут пройти не только в Москве, но и в регионах России. Сумма компенсации, заявленная в исковых требованиях, составит несколько десятков миллионов рублей, передает «Интерфакс».
Максим Карпов, юрист: «Наше ключевое требование — устранить замедление работы iPhone прежних поколений после обновления операционной системы до iOS 11. Не хотелось бы пока раскрывать стратегию нашей позиции, тем более что мы хотели бы посмотреть, какова будет позиция Apple в суде».
Между тем, по данным РИА Новости, только сегодня в Москве уже было подано семь исков к компании Apple. Отмечается, что иски подаются от частных лиц с разным обоснованием и аргументацией, чтобы «прощупать почву» и понять, как в российской судебной практике следует формулировать такие требования.
Напомним, ранее в суд на Apple подали несколько пользователей из США. Корпорация признала, что намеренно замедляет работу старых моделей iPhone и объяснила, что иначе в устройствах быстрее изнашиваются аккумуляторы. Пользователи же заявили, что не просили о такой заботе, и потребовали от Apple прекратить выпускать обновления, замедляющие работу устройств, а также выплатить компенсации.
Юрист отметил, что исковые заявления будут поданы как по месту нахождения ответчика, так и по месту регистрации истцов. Поэтому суды могут пройти не только в Москве, но и в регионах России. Сумма компенсации, заявленная в исковых требованиях, составит несколько десятков миллионов рублей, передает «Интерфакс».
Максим Карпов, юрист: «Наше ключевое требование — устранить замедление работы iPhone прежних поколений после обновления операционной системы до iOS 11. Не хотелось бы пока раскрывать стратегию нашей позиции, тем более что мы хотели бы посмотреть, какова будет позиция Apple в суде».
Между тем, по данным РИА Новости, только сегодня в Москве уже было подано семь исков к компании Apple. Отмечается, что иски подаются от частных лиц с разным обоснованием и аргументацией, чтобы «прощупать почву» и понять, как в российской судебной практике следует формулировать такие требования.
Напомним, ранее в суд на Apple подали несколько пользователей из США. Корпорация признала, что намеренно замедляет работу старых моделей iPhone и объяснила, что иначе в устройствах быстрее изнашиваются аккумуляторы. Пользователи же заявили, что не просили о такой заботе, и потребовали от Apple прекратить выпускать обновления, замедляющие работу устройств, а также выплатить компенсации.
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