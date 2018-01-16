В Петербурге выписали из больницы последнего пострадавшего от взрыва в «Перекрестке»

Вице-губернатор Анна Митянина сообщила о выписке пациента из Александровской больнице, который пострадал от взрыва самодельной бомбы на Кондратьевском проспекте.
По словам вице-губернатора, пациенту Александровской больницы еще предстоит наблюдение в поликлинике. Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в камере хранения магазина вечером 27 декабря.
Травмы получили 18 человек. Дело расследуется по статье «Теракт». Подозреваемый Дмитрий Лукьяненко арестован.
Травмы получили 18 человек. Дело расследуется по статье «Теракт». Подозреваемый Дмитрий Лукьяненко арестован.
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