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    В Петербурге выписали из больницы последнего пострадавшего от взрыва в «Перекрестке». Санкт-Петербург, больницы, взрывы, магазины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге выписали из больницы последнего пострадавшего от взрыва в «Перекрестке»

    В Петербурге выписали из больницы последнего пострадавшего от взрыва в «Перекрестке»

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    В Петербурге выписали из больницы последнего пострадавшего от взрыва в «Перекрестке»

    В Петербурге выписали из больницы последнего пострадавшего от взрыва в «Перекрестке»

      Вице-губернатор Анна Митянина сообщила о выписке пациента из Александровской больнице, который пострадал от взрыва самодельной бомбы на Кондратьевском проспекте.

      По словам вице-губернатора, пациенту Александровской больницы еще предстоит наблюдение в поликлинике. Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в камере хранения магазина вечером 27 декабря.

      Травмы получили 18 человек. Дело расследуется по статье «Теракт». Подозреваемый Дмитрий Лукьяненко арестован.

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