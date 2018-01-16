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    Охранники пермской школы рассказали подробности поножовщины

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    Охранники пермской школы рассказали подробности поножовщины

    Охранники пермской школы рассказали подробности поножовщины

    Охранники пермской школы рассказали подробности поножовщины

    Охранники, работавшие в пермской школе, где произошла поножовщина, сделали все для того, чтобы минимизировать последствия ЧП, заявили в ЧОП «Аякс-Безопасность».

    В охранном предприятии говорят, что их сотрудница отреагировала на ситуацию сразу после того, как на первом этаже увидела учеников, которые сказали ей, что на третьем этаже находятся два подростка с ножом. Женщина незамедлительно нажала на тревожную кнопку и позвонила в дежурную часть ЧОП, запросив помощь. Группа быстрого реагирования прибыла на место ЧП через пять минут.

    После этого охранник из группы быстрого реагирования увидел двух окровавленных подростков. У одного из них в руках был нож. Охранник выбил оружие и растащил подростков в разные стороны. Затем их передали сотрудникам Росгвардии. Увидев окровавленную учительницу, охранник школы первой вызвала ей скорую помощь.

    Также заместитель директора ЧОП «Аякс-Безопасность» Дмитрий Перминов объяснил, как вооруженные подростки попали на территорию школы. По его словам, они прошли по магнитным пропускам, передает ТАСС.

    Дмитрий Перминов, заместитель директора ЧОП «Аякс-Безопасность»: «Один из подростков прошел через турникет, приложив свой магнитный пропуск, другой учащийся пропуска не имел. В данной ситуации, в соответствии с распоряжениями руководства школы, охранник дала подростку без пропуска журнал, куда записываются все ученики, забывшие свои магнитные пропуска, юноша записался в данный журнал, и охранник пропустила его в школу».

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    Напомним, поножовщина в пермской школе №127 произошла в утром 15 января. Десятиклассник и бывший ученик школы ворвались в класс и с ножом напали на детей. В результате пострадали 15 человек. 12 из них, в том числе ученики 4 «Б» класса и учительница, попали в больницу.

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    Сейчас обстоятельства ЧП изучают городские власти, правоохранители и специальная рабочая группа во главе с министром образования Ольгой Васильевой. Кроме того, Росгвардия объявила о массовой проверке ЧОПов, которые обеспечивают безопасность в школах.

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