Очередь за правами: ГИБДД Петербурга задерживает экзамены для учеников автошкол

В автошколах в сложившейся ситуации винят ГИБДД, которая закрыла один из классов для приема теоретического экзамена. Инспекторы в свою очередь говорят, что пропускной способности МРЭО вполне хватает. И советуют смельчакам самостоятельно приезжать на прохождение испытаний.

Учащимся петербургских автошкол вынуждены переносить экзамены в ГИБДД почти на месяц. И дело не в том, что они провалили испытания. Эта задержка, по словам представителей автошкол, связана с закрытием в декабре 2017-го одного из двух классов, где принимался теоретический экзамен. Он не соответствовал техническим требованиям. К тому же в МРЭО не хватает инспекторов.



Отличник автошколы Никита рассчитывал в январе стать полноценным участником дорожного движения. Собственная машина уже во дворе. Теперь задумался, как до марта не растерять багаж знаний. Ведь для начинающего водителя особенно важна ежедневная практика. Без нее далеко не уедешь.



Никита Романов, учащийся автошколы: «Теорию самому подтянуть можно, а поводить не получится. Придется брать дополнительные накаты. Деваться некуда, будем брать, чтобы не потерять сноровку».



Директора автошкол в отсрочке винят руководство ГИБДД. Экзаменационных классов и так было всего два, а в начале декабря один закрыли из-за несоответствия новым техническим требованиям.



Ирина Сичко, директор автошколы, председатель правления Союза автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области: «В связи с закрытием класса нахлынула волна людей, которые не могут сдать теорию. Плюс есть нехватка инспекторов. В итоге сократили прием до четырех групп в день. Раньше было восемь. В месяц получается 120 групп, три тысячи человек».



И сейчас еще не самый популярный сезон. Весной желающих получить права становится гораздо больше. Но в ГИБДД уверяют: пропускной способности и одного класса хватает с избытком. И самым смелым советуют обращаться в МРЭО лично, а не ждать общего теоретического экзамена автошколы.



Сергей Половченя, начальник МРЭО ГИБДД ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «При личном обращении в МРЭО кандидата в водители сдача теоретического экзамена может быть назначена в тот же день с 13:00 до 18:30».



Правда, и наличие очереди в МРЭО не отрицают. Объясняют тем, что многие ученики вынуждены возвращаться в экзаменационный класс не по одному разу. То есть сокращение мест для сдачи теории — это что-то вроде естественного отбора для новичков на дороге.



Корреспондент НТВ Мария Сапожникова расскажет о вынужденном стоп-сигнале для будущих автомобилистов.