Шойгу оценил отреставрированные аудитории Суворовского училища в Петербурге

Сегодня с рабочей поездкой в Северной столице находится министр обороны. Сергей Шойгу посетил несколько военных учебных заведений и пообщался с их воспитанниками.

В Военном институте физической культуры может появиться новый спортивный комплекс. Подготовить предложения по его созданию потребовал министр обороны Сергей Шойгу. Сегодня он прибыл в Петербург с инспекцией учебных заведений.



Во время визита глава военного ведомства также осмотрел Нахимовское училище и пообщался с воспитанниками Суворовского. В отреставрированном здании на Московском проспекте, куда кадеты переехали в ноябре, к приезду Шойгу тщательно готовились. Ему показали условия проживания будущих военных, а также организацию учебного процесса.



Александр Кунин, начальник отдела материального обеспечения Санкт-Петербургского суворовского военного училища: «Обустроенность комплекса зданий Суворовского училища многократно улучшилось. С точки зрения быта суворовцев, их обучения и технических возможностей обучения».



Также Серею Шойгу показали спортивный корпус училища. В помещении бассейна пока продолжаются работы. Болгарки строители выключили только на время визита высокой инспекции. Кроме того, министр поблагодарил кадетов за осознанный выбор профессии с учетом складывающейся в мире обстановки. А также передал в дар домовому храму училища православную икону.



Кроме того, Сергей Шойгу осмотрел реконструированное здание Центральной военно-морской библиотеки, где ему оформили электронный читательский билет.