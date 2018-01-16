Сугробы в венском зоопарке привели в восторг детенышей панд: видео

Кадры, снятые в австрийской столице, можно смотреть бесконечно. Установившаяся в Вене снежная зимняя погода стала настоящим подарком для двух детенышей панд.

114 Австрия

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Фу Фэн и Фу Бан всего по 2 года, поэтому сугробам, пусть и небольшим, они обрадовались так, словно видели их в первый раз.



Панды лазали по заснеженным веткам, кувыркались, дурачились и всячески веселили посетителей зоопарка, но меланхоличную 19-летнюю маму Ян Ян втянуть в игру им так и не удалось.