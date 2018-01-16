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    Сугробы в венском зоопарке привели в восторг детенышей панд: видео. Австрия, Вена, животные, зоопарки, панды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСугробы в венском зоопарке привели в восторг детенышей панд: видео

    Сугробы в венском зоопарке привели в восторг детенышей панд: видео

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    Сугробы в венском зоопарке привели в восторг детенышей панд: видео

    Сугробы в венском зоопарке привели в восторг детенышей панд: видео

      Кадры, снятые в австрийской столице, можно смотреть бесконечно. Установившаяся в Вене снежная зимняя погода стала настоящим подарком для двух детенышей панд.

      Фу Фэн и Фу Бан всего по 2 года, поэтому сугробам, пусть и небольшим, они обрадовались так, словно видели их в первый раз.

      Панды лазали по заснеженным веткам, кувыркались, дурачились и всячески веселили посетителей зоопарка, но меланхоличную 19-летнюю маму Ян Ян втянуть в игру им так и не удалось.

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