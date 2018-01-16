Киркоров подготовит к «Евровидению-2018» музыкантов из Молдавии

Российский певец Филипп Киркоров станет участником
«Евровидения-2018» в качестве продюсера группы Doredos из Молдавии.
О своем решении продюсировать молдавскую группу исполнитель сообщил на своей странице в Instagram. Он рассказал, что был впечатлен выступлением группы на фестивале «Новая волна» в Сочи, а также назвал музыкантов харизматичными и похвалил их «сильные голоса».
Филипп Киркоров: «Харизматичные исполнители с прекрасным отношением к сцене и очень сильными голосами, что так редко в наши дни. Когда я вижу таких артистов, я чувствую, что должен помочь им, как помогла мне Алла Пугачёва, когда я начинал свою карьеру».
Певец отметил, что на «Евровидении» молдавский коллектив выступит с песней My Lucky Day, стихи к которой он написал вместе с поэтом Джоном Баллардом. Он также напомнил, что уже помогал готовиться к конкурсу представителю Белоруссии Дмитрию Колдуну в 2007 году, Ани Лорак из Украины в 2008-м, а также сестрам Толмачёвым и Сергею Лазареву, представлявшим Россию в 2014 и 2016 годах соответственно.
Конкурс «Евровидение-2018» пройдет в Португалии, которая получила право на проведение конкурса после победы Сальвадора Собрала на смотре в Киеве в мае 2017 года. Полуфинал «Евровидения» пройдет 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая. На конкурсе выступят представители 42 стран, в том числе и России.
Филипп Киркоров: «Харизматичные исполнители с прекрасным отношением к сцене и очень сильными голосами, что так редко в наши дни. Когда я вижу таких артистов, я чувствую, что должен помочь им, как помогла мне Алла Пугачёва, когда я начинал свою карьеру».
Певец отметил, что на «Евровидении» молдавский коллектив выступит с песней My Lucky Day, стихи к которой он написал вместе с поэтом Джоном Баллардом. Он также напомнил, что уже помогал готовиться к конкурсу представителю Белоруссии Дмитрию Колдуну в 2007 году, Ани Лорак из Украины в 2008-м, а также сестрам Толмачёвым и Сергею Лазареву, представлявшим Россию в 2014 и 2016 годах соответственно.
Конкурс «Евровидение-2018» пройдет в Португалии, которая получила право на проведение конкурса после победы Сальвадора Собрала на смотре в Киеве в мае 2017 года. Полуфинал «Евровидения» пройдет 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая. На конкурсе выступят представители 42 стран, в том числе и России.
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