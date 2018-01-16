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    Знаменитый новосибирский кавээнщик скончался после операции

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    • Фото: Владимир Дуда / facebook.com
    Знаменитый новосибирский кавээнщик скончался после операции

    Знаменитый новосибирский кавээнщик скончался после операции

    Знаменитый новосибирский кавээнщик скончался после операции
  • Фото: Владимир Дуда / facebook.com

    • Капитан команды КВН Новосибирского государственного университета (НГУ) Владимир Дуда скончался от инсульта на 57-м году жизни.

    Информацию о смерти юмориста подтвердили в Ассоциации выпускников НГУ. Дата и место похорон станут известны позднее.

    В свою очередь телеведущая и участница команды НГУ Татьяна Лазарева рассказала, что Владимир Дуда умер после операции в больнице. При этом она отметила, что врачи сделали все возможное для того, чтобы спасти артиста.

    Сегодня умер наш Вова Дуда. Инсульт. После операции и всех возможных мер, на которые были способны врачи в Новосибирске,…

    Опубликовано Татьяной Лазаревой 16 января 2018 г.

    Владимир Дуда был капитаном команды КВН Новосибирского госуниверситета, которая трижды становилась чемпионом Высшей лиги, в 1997–1998 годах. Также он входил в состав жюри «КВН Сибирь» и занимался организацией различных мероприятий.

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