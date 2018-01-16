Знаменитый новосибирский кавээнщик скончался после операции

Капитан команды КВН Новосибирского государственного университета (НГУ) Владимир Дуда скончался от инсульта на
57-м году жизни.
Информацию о смерти юмориста подтвердили в Ассоциации выпускников НГУ. Дата и место похорон станут известны позднее.
В свою очередь телеведущая и участница команды НГУ Татьяна Лазарева рассказала, что Владимир Дуда умер после операции в больнице. При этом она отметила, что врачи сделали все возможное для того, чтобы спасти артиста.
Владимир Дуда был капитаном команды КВН Новосибирского госуниверситета, которая трижды становилась чемпионом Высшей лиги, в 1997–1998 годах. Также он входил в состав жюри «КВН Сибирь» и занимался организацией различных мероприятий.
В свою очередь телеведущая и участница команды НГУ Татьяна Лазарева рассказала, что Владимир Дуда умер после операции в больнице. При этом она отметила, что врачи сделали все возможное для того, чтобы спасти артиста.
Сегодня умер наш Вова Дуда. Инсульт. После операции и всех возможных мер, на которые были способны врачи в Новосибирске,…Опубликовано Татьяной Лазаревой 16 января 2018 г.
Владимир Дуда был капитаном команды КВН Новосибирского госуниверситета, которая трижды становилась чемпионом Высшей лиги, в 1997–1998 годах. Также он входил в состав жюри «КВН Сибирь» и занимался организацией различных мероприятий.
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