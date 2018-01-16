В московский суд подан первый иск к Apple из-за замедления работы старых iPhone

Первый в России иск к корпорации Apple, которая призналась в умышленном замедлении работы старых смартфонов, поступил в Тверской суд Москвы.
Первый в России иск к корпорации Apple из-за замедления работы старых ступил в Тверской суд Москвы. Об этом во вторник сообщил РИА Новости юрист истца Дмитрий Пономарев.
Истец, владелец iPhone 6, потребовал от Apple компенсации в размере 55 тысяч рублей, рассказал Пономарев. Юрист добавил, что сегодня планируется подать еще четыре иска.
Накануне стало известно о 10 судебных исках, которые российские пользователи планируют подать против корпорации Apple на этой неделе.
Напомним, ранее в суд на Apple подали несколько пользователей из США. Корпорация признала, что намеренно замедляет работу старых моделей iPhone и объяснила, что иначе в устройствах быстрее изнашиваются аккумуляторы. Пользователи же заявили, что не просили о такой заботе, и потребовали от Apple прекратить выпускать обновления, замедляющие работу устройств, а также выплатить компенсации.
Истец, владелец iPhone 6, потребовал от Apple компенсации в размере 55 тысяч рублей, рассказал Пономарев. Юрист добавил, что сегодня планируется подать еще четыре иска.
Накануне стало известно о 10 судебных исках, которые российские пользователи планируют подать против корпорации Apple на этой неделе.
Напомним, ранее в суд на Apple подали несколько пользователей из США. Корпорация признала, что намеренно замедляет работу старых моделей iPhone и объяснила, что иначе в устройствах быстрее изнашиваются аккумуляторы. Пользователи же заявили, что не просили о такой заботе, и потребовали от Apple прекратить выпускать обновления, замедляющие работу устройств, а также выплатить компенсации.
Комментарии