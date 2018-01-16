Американка убила детей, которых пыталась превратить в звезд YouTube

Жительница Северной Каролины убила сына и дочь, а после покончила с собой.
Полицейские нашли тело 34-летней Кристины Тредвей неподалеку от ее дома. По предварительным данным, женщина совершила самоубийство. После этого стражи порядка пришли к ней домой и обнаружили там тела семилетнего мальчика и трехлетней девочки с признаками насильственной смерти.
Следствие выяснило, что детей убила сама Тредвей, хотя мотивы ее поступка так и остались не выясненными. Известно только, что женщина мечтала прославиться и снимала своих детей для YouTube-канала. На опубликованных видео дети в основном поют каверы на известные песни, сообщает телеканал WKRN.
Следствие выяснило, что детей убила сама Тредвей, хотя мотивы ее поступка так и остались не выясненными. Известно только, что женщина мечтала прославиться и снимала своих детей для YouTube-канала. На опубликованных видео дети в основном поют каверы на известные песни, сообщает телеканал WKRN.
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