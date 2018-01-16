Мужчина порвал глотку, пытаясь не чихнуть

Курьезный случай произошел в английском городе Лестер. Мужчина попытался сдержать желание чихнуть, когда почувствовал, как он выразился, «щелчок».
После этого у него появились серьезные проблемы с глотанием и речью.
В результате мужчина обратился к медикам. У него диагностировали отек горла и шеи, а рентген показал разрыв задней части глотки.
Теперь англичанину придется провести в больнице целую неделю, передает РИА Новости.
В результате мужчина обратился к медикам. У него диагностировали отек горла и шеи, а рентген показал разрыв задней части глотки.
Теперь англичанину придется провести в больнице целую неделю, передает РИА Новости.
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