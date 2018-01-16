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    Поджегший себя у здания мэрии житель Башкирии умер в больнице

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    • Фото: vk.com
    Поджегший себя у здания мэрии житель Башкирии умер в больнице

    Поджегший себя у здания мэрии житель Башкирии умер в больнице

    Поджегший себя у здания мэрии житель Башкирии умер в больнице
  • Фото: vk.com

    • Мужчина, который накануне совершил попытку самосожжения в городе Ишимбае, скончался от ожогов и ран.

    Мужчина, который накануне совершил попытку самосожжения возле мэрии города Ишимбая в Башкирии, умер в больнице. Как сообщила пресс-служба республиканского управления СК, он получил ожоги 85% тела и ножевое ранение в живот.

    Пресс-служба СУ СК по Башкирии: «Следствием установлено, что 15 января 2018 года 39-летний житель города Ишимбая был госпитализирован с площади города с диагнозом: термические ожоги 85% тела, проникающее резаное ранение брюшной стенки. Вчера вечером пострадавший скончался».

    Предстоит судебно-медицинская и посмертная психолого-психиатрическая экспертизы. На данный момент следователям известно, что погибший был в тяжелой жизненной ситуации: он потерял работу, был вынужден судиться с бывшим начальником, а также пережил развод. Тем не менее СК возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства»: предстоит выяснить, было ли решение мужчины покончить с собой самостоятельным или его к этому подтолкнули.

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