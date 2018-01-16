Поджегший себя у здания мэрии житель Башкирии умер в больнице

Мужчина, который накануне совершил попытку самосожжения в городе Ишимбае, скончался от ожогов и ран.
Мужчина, который накануне совершил попытку самосожжения возле мэрии города Ишимбая в Башкирии, умер в больнице. Как сообщила пресс-служба республиканского управления СК, он получил ожоги 85% тела и ножевое ранение в живот.
Пресс-служба СУ СК по Башкирии: «Следствием установлено, что 15 января 2018 года 39-летний житель города Ишимбая был госпитализирован с площади города с диагнозом: термические ожоги 85% тела, проникающее резаное ранение брюшной стенки. Вчера вечером пострадавший скончался».
Предстоит судебно-медицинская и посмертная психолого-психиатрическая экспертизы. На данный момент следователям известно, что погибший был в тяжелой жизненной ситуации: он потерял работу, был вынужден судиться с бывшим начальником, а также пережил развод. Тем не менее СК возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства»: предстоит выяснить, было ли решение мужчины покончить с собой самостоятельным или его к этому подтолкнули.
Пресс-служба СУ СК по Башкирии: «Следствием установлено, что 15 января 2018 года 39-летний житель города Ишимбая был госпитализирован с площади города с диагнозом: термические ожоги 85% тела, проникающее резаное ранение брюшной стенки. Вчера вечером пострадавший скончался».
Предстоит судебно-медицинская и посмертная психолого-психиатрическая экспертизы. На данный момент следователям известно, что погибший был в тяжелой жизненной ситуации: он потерял работу, был вынужден судиться с бывшим начальником, а также пережил развод. Тем не менее СК возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства»: предстоит выяснить, было ли решение мужчины покончить с собой самостоятельным или его к этому подтолкнули.
Комментарии