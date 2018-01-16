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    Небо в Петербурге покраснело из-за «Зенита». Санкт-Петербург, ФК Зенит, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНебо в Петербурге покраснело из-за «Зенита»

    Небо в Петербурге покраснело из-за «Зенита»

    1 комментарий
    Небо в Петербурге покраснело <nobr>из-за</nobr> «Зенита»

    Небо в Петербурге покраснело из-за «Зенита»

    Небо в Петербурге покраснело <nobr>из-за</nobr> «Зенита»

      В футбольном клубе рассказали, почему жители Приморского района могли наблюдать на небе красное свечение.

      По сообщениям в соцсетях, ничего опасного в нехарактерной расцветке неба нет. Оказывается, небо покраснело из-за новой системы обогрева на тренировочной базе сине-бело-голубых, которая расположена в Удельном парке. Она заработала на футбольных полях.

      Из сообщения ФК «Зенит»: «Продолжение сезона — близко! <…> Если вы живете в ближайших районах и заметили ночью странное свечение неба, не пугайтесь: это мы».

      Отметим, что красное небо наблюдали над Фермским шоссе, Коломяжским проспектом — в районах, близких к станциям метро «Пионерская» и «Удельная».



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