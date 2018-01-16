Пропавшую в Хабаровске школьницу нашли в Центральном районе города

Больше суток понадобилось хабаровским спасателям, полицейским и волонтерам, чтобы найти
11-летнюю девочку, не вернувшуюся в понедельник из школы.
На сайте регионального управления МВД сообщается, что школьницу вернули домой сотрудники местного уголовного розыска. Ребенка удалось найти при помощи неравнодушных горожан. Благодаря слаженным действиям правоохранителей и волонтеров девочку удалось обнаружить в Центральном районе, где она грелась в одном из учреждений. Жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.
Мама накануне заявила в органы об исчезновении дочери. По словам женщины, девочка могла передумать идти домой из-за ссоры, в ходе которой мама просила ее поменьше времени проводить в телефоне. Со вчерашнего дня ребенок гулял по Хабаровску, его видели в одном из торговых центров и на катке. В полиции затруднились ответить на вопрос, где школьница провела ночь.
Девочку искали патрульные экипажи, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, полицейские, следователи и добровольцы. С ребенком и мамой беседуют сотрудники правоохранительных органов, решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности и постановке семьи на профилактический учет.
Мама накануне заявила в органы об исчезновении дочери. По словам женщины, девочка могла передумать идти домой из-за ссоры, в ходе которой мама просила ее поменьше времени проводить в телефоне. Со вчерашнего дня ребенок гулял по Хабаровску, его видели в одном из торговых центров и на катке. В полиции затруднились ответить на вопрос, где школьница провела ночь.
Девочку искали патрульные экипажи, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, полицейские, следователи и добровольцы. С ребенком и мамой беседуют сотрудники правоохранительных органов, решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности и постановке семьи на профилактический учет.
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