Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку из-за курильщика

Пассажирский самолет, который следовал из Москвы в Сочи, пришлось посадить в Волгограде.
Причиной экстренной посадки стал один из пассажиров, который решил закурить во время полета. В результате командир воздушного судна отказал ему в полете.
После посадки полицейские задержали пассажира 1989 года рождения. Он был доставлен в отдел и привлечен к административной ответственности по статьям «Невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна» и «Нарушение запрета курения табака на отдельных территориях», сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу.
После посадки полицейские задержали пассажира 1989 года рождения. Он был доставлен в отдел и привлечен к административной ответственности по статьям «Невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна» и «Нарушение запрета курения табака на отдельных территориях», сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу.
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