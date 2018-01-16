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    Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку из-за курильщика

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    Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку из-за курильщика

    Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку <nobr>из-за</nobr> курильщика

    Пассажирский самолет, который следовал из Москвы в Сочи, пришлось посадить в Волгограде.

    Причиной экстренной посадки стал один из пассажиров, который решил закурить во время полета. В результате командир воздушного судна отказал ему в полете.

    После посадки полицейские задержали пассажира 1989 года рождения. Он был доставлен в отдел и привлечен к административной ответственности по статьям «Невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна» и «Нарушение запрета курения табака на отдельных территориях», сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу.

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