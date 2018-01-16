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    В США пожарный поймал девочку, сброшенную с третьего этажа: видео. дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США пожарный поймал девочку, сброшенную с третьего этажа: видео

    В США пожарный поймал девочку, сброшенную с третьего этажа: видео

    1 комментарий
    В США пожарный поймал девочку, сброшенную с третьего этажа: видео

    В США пожарный поймал девочку, сброшенную с третьего этажа: видео

    В США пожарный поймал девочку, сброшенную с третьего этажа: видео

      В США пожарный поймал девочку, которую родители, спасаясь от огня, сбросили с высоты третьего этажа. Происшествие попало на видео.

      Как потом написали в отчетах пожарные, для малышки это был единственный шанс выжить, хотя и довольно рискованный. Впрочем, выбора у спасателей не было.

      Пламя вплотную подобралось к приставной лестнице, по которой спускались родители ребенка. Как раз в тот самый момент, когда многим показалось, что семье не выжить, пожарный Скотт Струп скомандовал отцу столкнуть дочь и поймал ее на руки.

      К счастью, девочка не пострадала. Живыми из пожара удалось выбраться и родителям.

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