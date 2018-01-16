В США пожарный поймал девочку, сброшенную с третьего этажа: видео

В США пожарный поймал девочку, которую родители, спасаясь от огня, сбросили с высоты третьего этажа. Происшествие попало на видео.

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Как потом написали в отчетах пожарные, для малышки это был единственный шанс выжить, хотя и довольно рискованный. Впрочем, выбора у спасателей не было.



Пламя вплотную подобралось к приставной лестнице, по которой спускались родители ребенка. Как раз в тот самый момент, когда многим показалось, что семье не выжить, пожарный Скотт Струп скомандовал отцу столкнуть дочь и поймал ее на руки.



К счастью, девочка не пострадала. Живыми из пожара удалось выбраться и родителям.