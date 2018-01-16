В Подмосковье судят блогера, ездившего без прав и снимавшего скандалы с полицией

Сегодня в суде рассматривают дело Владимира Арсентьева, который отказался подчиняться требованиям полицейских. Блогера остановили для стандартной проверки документов и попросили предъявить права, но Арсентьев неожиданно включил камеру и стал оскорблять людей в форме.

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ГИБДД

скандалы

Проведя двое суток в местом ОВД, блогер-скандалист Владимир Арсентьев, известный как Тонни Маслони, не изменил своего поведения. В первый раз он нагрубил полицейским, когда те остановили его на посту ДПС с временным водительским удостоверением. В суде он продолжает провоцировать офицеров, на этот раз при поддержке своих друзей.



Скандал, из-за которого Арсентьев был задержан, блогер сам записал на видео. Инспекторы проводили стандартную проверку: остановили Арсентьева и попросили предъявить водительское удостоверение. Блогер показал им несуществующее «временное разрешение». Инспекторы проверили документы и выяснили, что Арсентьев в 2007 году нарушил ПДД и с тех пор, согласно базе данных ГИБДД, был лишен прав.



20 минут инспекторы безуспешно пытались убедить Арсентьева выйти из машины, он же в ответ принялся оскорблять полицейских. В итоге сотрудники ГИБДД решили вызвать понятых и вытащить блогера силой.



Теперь скандальная история дошла до суда. Арсентьеву предстоит ответить не только за езду без водительского удостоверения, но и за грубость в отношении полицейских.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Антона Талпы.