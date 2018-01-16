Российскую туристку парализовало после падения со скалы в Грузии

С надеждой на спасение обратились родственники тяжелобольной россиянки к дипломатам. Елену Кириллову, которая сорвалась с горы и получила травмы во время отдыха в Грузии, необходимо срочно транспортировать на родину, в Магнитогорск. Перелет, а для этого нужен спецборт, может обойтись семье в миллион рублей.

Сестры Елена и Надежда Кирилловы на рождественские каникулы отправились в Грузию. Но отпуск перечеркнуло трагическое стечение обстоятельств. Надежда и Елена запускали с горы небесные китайские фонарики. В какой-то момент Елена не удержалась и сорвалась с высоты более 100 метров.



В живых, говорят врачи, туристка осталась чудом. Чтобы не терять драгоценных минут, пострадавшую госпитализировали на вертолете. Хирурги провели ей несколько операций. Но сегодня Елену, которая из-за многочисленных переломов полностью обездвижена, пришлось забрать из местного госпиталя.



Содержание там обошлось семье более чем в 300 тысяч рублей, и денег на дальнейшее лечение в платной клинике просто не осталось. Страховку туристки не оформляли. Ухаживать за лежачей сестрой в домашних условиях практически невозможно, а главное опасно, так как Елена до сих пор с трудом дышит. К тому же нужно продлевать аренду квартиры в Тбилиси и каждый день покупать дорогостоящие препараты, чтобы хоть на время заглушить нестерпимую боль.



Надежда Кириллова, сестра пострадавшей: «Без них невозможно ей находиться. Она вчера пробовала, но сегодня утром у нее страшные боли. Сегодня кололи обезболивающее, двойную дозу. Потому что ее надо переворачивать, обрабатывать гематомы. Соответственно, у нее очень сильные боли».



Единственный выход — транспортировать Елену на родину, в Магнитогорск. Врачебное разрешение о вывозе больной уже на руках, но загвоздка в самом борте. Стоимость перелета и медицинского сопровождения, а без него никак, почти миллион рублей. Такой суммы у семьи нет. Родственники обратились в российское посольство. Дипломаты пообещали помочь в ближайшее время, сообщает корреспондент НТВ Дарья Масалова.