Полиция сообщила о двоих погибших при взрыве в жилом доме в Антверпене

Полиция Антверпена обнаружила под завалами разрушенного взрывом дома тела двоих погибших.
Бельгийская полиция подтвердила гибель двух человек при взрыве газа в жилом доме в Антверпене. Их тела были найдены под завалами здания, сообщает местное издание Le Soir.
Ранее сообщалось, что при взрыве газа в жилом доме в Антверпене пострадали 14 человек. Двое считались пропавшими без вести.
Напомним, в ночь на вторник в Антверпене в результате мощнейшего взрыва обрушилась часть жилого дома. Повреждения также получили два соседних здания, в которых располагались съемные студенческие комнаты и ресторан. Жильцы эвакуированы. В полиции предполагают, что речь идет о взрыве бытового газа.
Ранее сообщалось, что при взрыве газа в жилом доме в Антверпене пострадали 14 человек. Двое считались пропавшими без вести.
Напомним, в ночь на вторник в Антверпене в результате мощнейшего взрыва обрушилась часть жилого дома. Повреждения также получили два соседних здания, в которых располагались съемные студенческие комнаты и ресторан. Жильцы эвакуированы. В полиции предполагают, что речь идет о взрыве бытового газа.
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