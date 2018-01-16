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    Полиция сообщила о двоих погибших при взрыве в жилом доме в Антверпене

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    • Фото: twitter.com
    Полиция сообщила о двоих погибших при взрыве в жилом доме в Антверпене

    Полиция сообщила о двоих погибших при взрыве в жилом доме в Антверпене

    Полиция сообщила о двоих погибших при взрыве в жилом доме в Антверпене
  • Фото: twitter.com

    • Полиция Антверпена обнаружила под завалами разрушенного взрывом дома тела двоих погибших.

    Бельгийская полиция подтвердила гибель двух человек при взрыве газа в жилом доме в Антверпене. Их тела были найдены под завалами здания, сообщает местное издание Le Soir.

    смотретьПолиция: число пострадавших при обрушении дома в Антверпене возросло
    Полиция: число пострадавших при обрушении дома в Антверпене возросло
    Ранее сообщалось, что при взрыве газа в жилом доме в Антверпене пострадали 14 человек. Двое считались пропавшими без вести.

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    В Антверпене произошел взрыв в жилом доме
    Напомним, в ночь на вторник в Антверпене в результате мощнейшего взрыва обрушилась часть жилого дома. Повреждения также получили два соседних здания, в которых располагались съемные студенческие комнаты и ресторан. Жильцы эвакуированы. В полиции предполагают, что речь идет о взрыве бытового газа.

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