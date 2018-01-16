В Москве начался прием заявок на конкурс наставников

В Москве сегодня дали официальный старт конкурсу наставников, который запустило Агентство стратегических инициатив.

Представил проект замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, конкурс «Лучшие практики наставничества» станет частью платформы «Россия — страна возможностей».



Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ: «Никакие знания и навыки не передаются иначе как от человека к человеку. За каждым успешным человеком в любой сфере деятельности всегда есть учитель, всегда есть наставник. Практика наставничества есть не только в рабочих профессиях, но и в науке, и в управлении».



Лучших определят в пяти номинациях — наставничество на производстве, в бизнесе, социальной сфере, образовании, а также в категории «Дети учат детей». Весь январь можно подавать заявки, а победителей назовут 14 февраля на площадке всероссийского форума «Наставник» на ВДНХ. Главный приз — 300 тысяч рублей.