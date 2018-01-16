В новой программе НТВ покажет, «Кто в Доме хозяин»

На НТВ 20 января состоится премьера проекта «Кто в Доме хозяин?», главными героями которого станут животные и их счастливые обладатели. Вести программу будут профессиональные зоопсихологи: кинолог Виталий Орлов, фелинолог Александра Александрова и ветеринар, специалист по экзотическим животным Максим Щугорев.
В наступивший год собаки телеканал НТВ обращает внимание телезрителей на домашних животных, которые нередко становятся полноценными членами семьи. Любимые животные не только приносят радость, но и учат хозяина ответственности, а также прививают чувство долга.
Порой хозяева не понимают своих питомцев, а они — хозяев. Новая программа телеканала НТВ научит находить общий язык с животными и справляться с самыми необычными проблемами — в этом телезрителям помогут специалисты-зоопсихологи. Профессионалы своего дела подскажут советы по воспитанию неуклюжего и сверхактивного кота, смогут привить страдающей от лени и лишнего веса собаке здоровый и активный образ жизни и найдут истинную причину нелюбви попугая к своей хозяйке.
Виталий Орлов, ведущий программы: «Этот проект на самом деле не про животных. Он про людей. Например, собаки — социальные животные, и отношения с ними напрямую отражают отношения в семье. Люди очень часто заблуждаются относительно своих близких и своих питомцев. Им кажется, что поведение их собаки загадочно и непредсказуемо. Но у всего есть причины. И, как правило, эти причины в человеке. Проект „Кто в Доме хозяин?“ поможет разобраться, чего хочет животное и как с этим работать, а также наладить отношения и с питомцами, и с близкими людьми».
Проект «Кто в доме хозяин?» поможет владельцам домашних животных узнать своих питомцев как никогда хорошо и справиться с любой возникающей трудностью, начиная с тонкостей дрессировки и заканчивая правилами питания.
Александра Александрова, ведущая программы: «Проект „Кто в Доме хозяин?“ уникален. На телевидении впервые реальные специалисты-зоопсихологи встретятся с реальными людьми и животными, решая их проблемы и помогая им в эфире. Эта программа будет очень полезна всем владельцам домашних питомцев и людям, которые только задумываются о том, чтобы их завести. Она поможет понять, как правильно воспитывать животных и как их правильно содержать, а также как не допустить грубых ошибок. Этот проект будет интересен и полезен людям любого возраста — дети смогут любоваться красивыми животными, а люди постарше с интересом будут следить за развитием событий».
Премьера проекта «Кто в Доме хозяин?» состоится 20 января в 09:10 на телеканале НТВ.
Порой хозяева не понимают своих питомцев, а они — хозяев. Новая программа телеканала НТВ научит находить общий язык с животными и справляться с самыми необычными проблемами — в этом телезрителям помогут специалисты-зоопсихологи. Профессионалы своего дела подскажут советы по воспитанию неуклюжего и сверхактивного кота, смогут привить страдающей от лени и лишнего веса собаке здоровый и активный образ жизни и найдут истинную причину нелюбви попугая к своей хозяйке.
Виталий Орлов, ведущий программы: «Этот проект на самом деле не про животных. Он про людей. Например, собаки — социальные животные, и отношения с ними напрямую отражают отношения в семье. Люди очень часто заблуждаются относительно своих близких и своих питомцев. Им кажется, что поведение их собаки загадочно и непредсказуемо. Но у всего есть причины. И, как правило, эти причины в человеке. Проект „Кто в Доме хозяин?“ поможет разобраться, чего хочет животное и как с этим работать, а также наладить отношения и с питомцами, и с близкими людьми».
Проект «Кто в доме хозяин?» поможет владельцам домашних животных узнать своих питомцев как никогда хорошо и справиться с любой возникающей трудностью, начиная с тонкостей дрессировки и заканчивая правилами питания.
Александра Александрова, ведущая программы: «Проект „Кто в Доме хозяин?“ уникален. На телевидении впервые реальные специалисты-зоопсихологи встретятся с реальными людьми и животными, решая их проблемы и помогая им в эфире. Эта программа будет очень полезна всем владельцам домашних питомцев и людям, которые только задумываются о том, чтобы их завести. Она поможет понять, как правильно воспитывать животных и как их правильно содержать, а также как не допустить грубых ошибок. Этот проект будет интересен и полезен людям любого возраста — дети смогут любоваться красивыми животными, а люди постарше с интересом будут следить за развитием событий».
Премьера проекта «Кто в Доме хозяин?» состоится 20 января в 09:10 на телеканале НТВ.
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