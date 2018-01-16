Исследование: Украину охватила эпидемия ВИЧ из-за войны в Донбассе

Вооруженный конфликт в Донбассе привел к расползанию вируса иммунодефицита человека по всей Украине, выяснили ученые.
Как говорится в исследовании, которое провели специалисты из Оксфордского университета и Национальная служба здравоохранения Англии, война на востоке страны привела к массовой миграции из Донецка из Луганска, где изначально проживало больше всего людей с ВИЧ-положительным статусом. В результате эпидемия ВИЧ распространилась на другие регионы страны, в том числе Киев и Одессу.
Татьяна Васильева, ведущий автор доклада, сотрудница отдела зоологии Оксфордского университета: «Война повлияла на многое на Украине, в том числе на эпидемию ВИЧ. Анализ показал, что эпидемия вируса, распространяющаяся с Востока на остальную часть страны, усилилась».
При этом отмечается, что половина ВИЧ-инфицированных людей не знает о наличии проблемы, поэтому около 40% людей с недавно подтвержденным диагнозом находятся уже на поздних стадиях ВИЧ, передает Reuters.
Надо сказать, что Украина занимает одно из первых мест по показателю распространенности ВИЧ в Европе. На 45 млн человек населения приходится около 220 тыс. инфицированных. При этом если изначально вирус в основном распространялся среди наркоманов, то теперь инфицирование в 80% случаев происходит через гетеросексуальные половые контакты.
Татьяна Васильева, ведущий автор доклада, сотрудница отдела зоологии Оксфордского университета: «Война повлияла на многое на Украине, в том числе на эпидемию ВИЧ. Анализ показал, что эпидемия вируса, распространяющаяся с Востока на остальную часть страны, усилилась».
При этом отмечается, что половина ВИЧ-инфицированных людей не знает о наличии проблемы, поэтому около 40% людей с недавно подтвержденным диагнозом находятся уже на поздних стадиях ВИЧ, передает Reuters.
Надо сказать, что Украина занимает одно из первых мест по показателю распространенности ВИЧ в Европе. На 45 млн человек населения приходится около 220 тыс. инфицированных. При этом если изначально вирус в основном распространялся среди наркоманов, то теперь инфицирование в 80% случаев происходит через гетеросексуальные половые контакты.
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