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    Исследование: Украину охватила эпидемия ВИЧ из-за войны в Донбассе

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    Исследование: Украину охватила эпидемия ВИЧ из-за войны в Донбассе

    Исследование: Украину охватила эпидемия ВИЧ <nobr>из-за</nobr> войны в Донбассе

    Вооруженный конфликт в Донбассе привел к расползанию вируса иммунодефицита человека по всей Украине, выяснили ученые.

    Как говорится в исследовании, которое провели специалисты из Оксфордского университета и Национальная служба здравоохранения Англии, война на востоке страны привела к массовой миграции из Донецка из Луганска, где изначально проживало больше всего людей с ВИЧ-положительным статусом. В результате эпидемия ВИЧ распространилась на другие регионы страны, в том числе Киев и Одессу.

    Татьяна Васильева, ведущий автор доклада, сотрудница отдела зоологии Оксфордского университета: «Война повлияла на многое на Украине, в том числе на эпидемию ВИЧ. Анализ показал, что эпидемия вируса, распространяющаяся с Востока на остальную часть страны, усилилась».

    При этом отмечается, что половина ВИЧ-инфицированных людей не знает о наличии проблемы, поэтому около 40% людей с недавно подтвержденным диагнозом находятся уже на поздних стадиях ВИЧ, передает Reuters.

    Надо сказать, что Украина занимает одно из первых мест по показателю распространенности ВИЧ в Европе. На 45 млн человек населения приходится около 220 тыс. инфицированных. При этом если изначально вирус в основном распространялся среди наркоманов, то теперь инфицирование в 80% случаев происходит через гетеросексуальные половые контакты.

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