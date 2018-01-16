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    В Москве появятся улица Никулина и сквер Магомаева

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    В Москве появятся улица Никулина и сквер Магомаева

    В Москве появятся улица Никулина и сквер Магомаева

    Столичные власти решили увековечить имена артиста цирка и кино Юрия Никулина и композитора Муслима Магомаева в названиях улиц и скверов.

    Об этом сообщил заммэра Москвы Леонид Печатников на заседании президиума городского правительства в мэрии. По его словам, именем народного артиста СССР Муслима Магомаева назовут сквер в центре столицы, между Леонтьевским и Вознесенским переулками. Улица, названная в честь Юрия Никулина, появится на севере мегаполиса.

    Кроме того, улицам рядом со спорткомплексом «ВТБ Арена» планируется дать имена прославленных советских спортсменов.

    Леонид Печатников, заммэра Москвы: «В районе станции метро „Динамо“ и спорткомплекса „ВТБ Арена“ предлагается три улицы назвать именами наших сограждан — артиста Юрия Никулина, выдающегося советского футболиста Игоря Численко и заслуженного мастера спорта СССР Михаила Якушина».

    Печатников также добавил, что одну из улиц в южном округе Москвы назовут именем башкирского поэта и писателя Мустая Карима. А в память о телеведущей, дикторе Центрального телевидения Валентине Леонтьевой названа улица в СВАО.

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