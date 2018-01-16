Под Москвой задержали проститутку из Африки, обокравшую клиента на 50 млн рублей

Столичные полицейские разыскали
25-летнюю африканку, подозреваемую в краже 50 млн рублей из квартиры безработного москвича.
Столичные полицейские задержали 25-летнюю женщину, подозреваемую в краже 50 млн рублей из квартиры безработного москвича. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-службы столичного управления МВД Юрий Титов.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что женщина приехала в Москву из Африки и занималась здесь проституцией.
Накануне 56-летний москвич заявил в полицию о краже. Он заявил, что познакомился с женщиной на улице и пригласил ее к себе домой. По его словам, женщина украла из его квартиры на Сельскохозяйственной улице 12 млн рублей, 350 тыс. долларов и 250 тыс. евро. Полицейские установили, что гостья сбежала из квартиры через окно.
Юрий Титов, глава пресс-службы ГУ МВД по Москве: «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую в Московской области. Похищенное было изъято».
Титов добавил, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что женщина приехала в Москву из Африки и занималась здесь проституцией.
Накануне 56-летний москвич заявил в полицию о краже. Он заявил, что познакомился с женщиной на улице и пригласил ее к себе домой. По его словам, женщина украла из его квартиры на Сельскохозяйственной улице 12 млн рублей, 350 тыс. долларов и 250 тыс. евро. Полицейские установили, что гостья сбежала из квартиры через окно.
Юрий Титов, глава пресс-службы ГУ МВД по Москве: «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую в Московской области. Похищенное было изъято».
Титов добавил, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.
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