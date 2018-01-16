Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  
    В Косове застрелен сербский политик Оливер Иванович. Косово, Сербия, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Косове застрелен сербский политик Оливер Иванович

    В Косове застрелен сербский политик Оливер Иванович

    комментировать
    В Косове застрелен сербский политик Оливер Иванович

    В Косове застрелен сербский политик Оливер Иванович

    В Косове застрелен сербский политик Оливер Иванович
    • Фото: Associated Press © 2018, Darko Vojinovic

      • Один из лидеров косовских сербов, лидер партии «Свобода, демократия, правда» Оливер Иванович убит в Косовска-Митровице.

      По данным издания Blic, неизвестные расстреляли политика неподалеку от офиса партии «Свобода, демократия, правосудие». Он получил пять огнестрельных ранений.

      Политика сразу же доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти ему жизнь. В 9:30 (11:30 по московскому времени) врачи больницы Косовска-Митровица официально констатировали смерть Ивановича после безуспешных попыток реанимации.

      В полиции Косова подтвердили факт покушения. Сейчас правоохранители осматривают место происшествия, ведется поиск нападавших, сообщает новостной портал Kossev.

      Бесим Хоти, замкомандира регионального отдела полиции Косова: «Мы отправили сотрудников на место происшествия. Согласно первоначальной информации он обстрелян перед дверьми офиса. Наши сотрудники находятся там и в больнице, выясняют обстоятельства».

      Оливер Иванович — один из лидеров косовских сербов, в 2008–2012 годах занимал пост государственного секретаря по делам Косова в правительстве Сербии. В 2016 году был приговорен к девяти годам заключения за военные преступления, позднее отпущен на свободу.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru