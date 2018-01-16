В Косове застрелен сербский политик Оливер Иванович

Один из лидеров косовских сербов, лидер партии «Свобода, демократия, правда» Оливер Иванович убит в
Косовска-Митровице.
По данным издания Blic, неизвестные расстреляли политика неподалеку от офиса партии «Свобода, демократия, правосудие». Он получил пять огнестрельных ранений.
Политика сразу же доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти ему жизнь. В 9:30 (11:30 по московскому времени) врачи больницы Косовска-Митровица официально констатировали смерть Ивановича после безуспешных попыток реанимации.
В полиции Косова подтвердили факт покушения. Сейчас правоохранители осматривают место происшествия, ведется поиск нападавших, сообщает новостной портал Kossev.
Бесим Хоти, замкомандира регионального отдела полиции Косова: «Мы отправили сотрудников на место происшествия. Согласно первоначальной информации он обстрелян перед дверьми офиса. Наши сотрудники находятся там и в больнице, выясняют обстоятельства».
Оливер Иванович — один из лидеров косовских сербов, в 2008–2012 годах занимал пост государственного секретаря по делам Косова в правительстве Сербии. В 2016 году был приговорен к девяти годам заключения за военные преступления, позднее отпущен на свободу.
Политика сразу же доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти ему жизнь. В 9:30 (11:30 по московскому времени) врачи больницы Косовска-Митровица официально констатировали смерть Ивановича после безуспешных попыток реанимации.
В полиции Косова подтвердили факт покушения. Сейчас правоохранители осматривают место происшествия, ведется поиск нападавших, сообщает новостной портал Kossev.
Бесим Хоти, замкомандира регионального отдела полиции Косова: «Мы отправили сотрудников на место происшествия. Согласно первоначальной информации он обстрелян перед дверьми офиса. Наши сотрудники находятся там и в больнице, выясняют обстоятельства».
Оливер Иванович — один из лидеров косовских сербов, в 2008–2012 годах занимал пост государственного секретаря по делам Косова в правительстве Сербии. В 2016 году был приговорен к девяти годам заключения за военные преступления, позднее отпущен на свободу.
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