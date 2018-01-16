Трехлетняя девочка впала в кому после избиения отчимом в Подмосковье

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело против жителя Балашихи, который под действием наркотиков надругался над трехлетней падчерицей и избил ее.
Подмосковные следователи возбудили уголовное дело против 30-летнего жителя Балашихи, который подозревается в избиении трехлетней падчерицы. Как сообщает пресс-служба подмосковного управления СК, проверку начали после того, как девочка с тяжелыми травмами попала в больницу.
Пресс-служба СУ СК по Московской области: «15 января 2018 года в центральную районную больницу г. о. Балашихи в реанимационное отделение поступила 3-летняя девочка с закрытой черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота и ушибом грудной клетки. Со слов отчима, ребенок упал с кровати и ударился о стул. Однако в ходе проведенных проверочных мероприятий следователям удалось установить, что травмы, полученные девочкой, причинены отчимом».
В настоящее время девочка находится в больнице в коме. Мужчину подозревают в преступлениях по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней». В ближайшее время его допросят, однако медицинское освидетельствование уже показало, что мужчина совершил преступления в состоянии наркотического опьянения.
Пресс-служба СУ СК по Московской области: «15 января 2018 года в центральную районную больницу г. о. Балашихи в реанимационное отделение поступила 3-летняя девочка с закрытой черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота и ушибом грудной клетки. Со слов отчима, ребенок упал с кровати и ударился о стул. Однако в ходе проведенных проверочных мероприятий следователям удалось установить, что травмы, полученные девочкой, причинены отчимом».
В настоящее время девочка находится в больнице в коме. Мужчину подозревают в преступлениях по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней». В ближайшее время его допросят, однако медицинское освидетельствование уже показало, что мужчина совершил преступления в состоянии наркотического опьянения.
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