«Я против»: Силуанов не одобряет идею возможного повышения НДФЛ

В кулуарах Гайдаровского форума глава Минфина РФ Антон Силуанов обозначил свою позицию по поводу возможного повышения подоходного налога или
какого-то его изменения.
Силуанов заявил, что не поддерживает идею поднятия ставки НДФЛ с 13% до 15%.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Я против».
По словам Силуанова, он в целом выступает против изменений налога на доходы физических лиц, так как это «стабильный налог», передает ТАСС.
Накануне глава департамента налоговой и таможенной политики российского Минфина Алексей Сазанов заявил, что финансовое ведомство не обсуждает возможность повышения ставки налога на доходы физических лиц и подобных инициатив не предлагает.
Алексей Сазанов, руководитель департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов РФ: «В Минфине вопрос повышения НДФЛ не рассматривается, Минфин такое не предлагает».
При этом Сазанов признался, что не может утверждать, что вопрос не обсуждается за пределами ведомства.
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что обсуждения повышения ставки НДФЛ до 15% ведутся на совещаниях у президента Владимира Путина. По информации издания, это позволит увеличить финансирование здравоохранения, образования и инфраструктуры.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Я против».
По словам Силуанова, он в целом выступает против изменений налога на доходы физических лиц, так как это «стабильный налог», передает ТАСС.
Накануне глава департамента налоговой и таможенной политики российского Минфина Алексей Сазанов заявил, что финансовое ведомство не обсуждает возможность повышения ставки налога на доходы физических лиц и подобных инициатив не предлагает.
Алексей Сазанов, руководитель департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов РФ: «В Минфине вопрос повышения НДФЛ не рассматривается, Минфин такое не предлагает».
При этом Сазанов признался, что не может утверждать, что вопрос не обсуждается за пределами ведомства.
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что обсуждения повышения ставки НДФЛ до 15% ведутся на совещаниях у президента Владимира Путина. По информации издания, это позволит увеличить финансирование здравоохранения, образования и инфраструктуры.
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