«Жуткий Большой брат»: сотрудники Twitter следят за личной перепиской пользователей

Специалист Twitter рассказала, что сотрудникам соцсети платят за тайный просмотр личных сообщений пользователей.
По словам старшего специалиста по сетевой безопасности Клей Хейнс, в Twitter есть специальные коды, которые позволяют получить доступ к любым личным сообщениям пользователей.
Клей Хейнс, старший специалист по сетевой безопасности Twitter: «Это жуткий Большой брат. Не могу сказать, что это выводит меня из себя, но это меня беспокоит».
Она отметила, что всего за чтение личных сообщений деньги получают 300–400 сотрудников Twitter.
Собранная ими информация изучается и анализируется для того, чтобы составить «виртуальные профили» пользователя. С их помощью выясняется, какая реклама будет привлекательной для отдельных категорий пользователей, сообщает Project Veritas.
Клей Хейнс, старший специалист по сетевой безопасности Twitter: «Это жуткий Большой брат. Не могу сказать, что это выводит меня из себя, но это меня беспокоит».
Она отметила, что всего за чтение личных сообщений деньги получают 300–400 сотрудников Twitter.
Собранная ими информация изучается и анализируется для того, чтобы составить «виртуальные профили» пользователя. С их помощью выясняется, какая реклама будет привлекательной для отдельных категорий пользователей, сообщает Project Veritas.
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