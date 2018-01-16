Российский турист умер на борту самолета во время экстренной посадки в Канаде

Возвращавшийся из Доминиканской республики Boeing с российскими туристами совершил экстренную посадку в Канаде
из-за сердечного приступа у одного из пассажиров. Однако спасти мужчину не удалось.
Самолет авиакомпании «Северный ветер» вылетел из аэропорта города Пунта-Кана в Доминикане. Во время полета командир лайнера сообщил диспетчерам, что один из пассажиров жалуется на боли в груди. Его состояние резко ухудшалось, а помочь медикаментами, которые были на борту, не получалось. Поэтому пилот запросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту.
В результате Boeing получил разрешение на посадку в аэропорту канадского Бунвора. Однако во время снижения пассажиру стало еще хуже.
В аэропорт прибыла бригада реаниматологов, но, поднявшись на борт, медики смогли лишь констатировать смерть пассажира, передает «Интерфакс».
В результате Boeing получил разрешение на посадку в аэропорту канадского Бунвора. Однако во время снижения пассажиру стало еще хуже.
В аэропорт прибыла бригада реаниматологов, но, поднявшись на борт, медики смогли лишь констатировать смерть пассажира, передает «Интерфакс».
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