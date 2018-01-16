Беспилотник ВВС США ночью появился у российского побережья Черного моря

Американский стратегический беспилотный летательный аппарат
RQ-4A Global Hawk этой ночью совершил разведывательный полет вблизи российских границ.
Мониторинговые данные западных авиационных ресурсов говорят о том, что беспилотник ВВС США несколько часов курсировал вдоль российского побережья Черного моря. Сообщается, что аппарат с бортовым номером 12–2043 поднялся в воздух с расположенной на Сицилии авиабазы Сигонелла и проследовал вдоль побережья Краснодарского края от Керченского пролива до Сочи, а также от южного и юго-западного побережья Крыма, в том числе вблизи Севастополя.
Беспилотник ВВС США выполнял полет высоте 16 тысяч метров и провел вблизи российского побережья более 10 часов. Тяжелый аппарат RQ-4А Global может вести разведку на глубину до 300 километров, поэтому с высоты полета он мог наблюдать практически за всей территорией Крыма и большой частью территории Краснодарского края.
Это третье появление дальнего американского беспилотника вблизи российского побережья на Черном море с начала года, а всего с 1 января 2018 года разведывательные аппараты США совершили уже 7 таких полетов.
Буквально накануне патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon выполнил разведывательный полет у побережья Крыма и Краснодарского края. Морской разведчик с бортовым номером 168432 и позывным PS156, поднявшийся в воздух с авиабазы на Сицилии, приблизился к побережью Краснодарского края и курсировал в районе Новороссийска и Анапы.
В обратном направлении он проследовал вдоль всего южного побережья Крыма и долго кружил к западу от Севастополя, временами приближаясь к городу на расстояние примерно 40 километров, после чего прошел над акваторией Черного моря вблизи западной оконечности полуострова.
Беспилотник ВВС США выполнял полет высоте 16 тысяч метров и провел вблизи российского побережья более 10 часов. Тяжелый аппарат RQ-4А Global может вести разведку на глубину до 300 километров, поэтому с высоты полета он мог наблюдать практически за всей территорией Крыма и большой частью территории Краснодарского края.
Это третье появление дальнего американского беспилотника вблизи российского побережья на Черном море с начала года, а всего с 1 января 2018 года разведывательные аппараты США совершили уже 7 таких полетов.
Буквально накануне патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon выполнил разведывательный полет у побережья Крыма и Краснодарского края. Морской разведчик с бортовым номером 168432 и позывным PS156, поднявшийся в воздух с авиабазы на Сицилии, приблизился к побережью Краснодарского края и курсировал в районе Новороссийска и Анапы.
В обратном направлении он проследовал вдоль всего южного побережья Крыма и долго кружил к западу от Севастополя, временами приближаясь к городу на расстояние примерно 40 километров, после чего прошел над акваторией Черного моря вблизи западной оконечности полуострова.
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