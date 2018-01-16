Поклонская обвинила Собчак в чванстве и вредительстве

Наталья Поклонская ответила на слова Ксении Собчак, которая назвала жителей Крыма неполноценными.
|
21268
Экс-прокурор Крыма заявила, что только «внутреннее вредительство и чванство» позволяют некоторым политикам спекулировать на теме прав крымчан, подчеркнув, что это «свидетельствует об ущербности взглядов».
Наталья Поклонская, депутат Госдумы: «Считаю, что только внутреннее вредительство и чванство некоторых чиновников, политиков, быстро подстраивающихся под конъюнктуру, позволяют спекулировать на тему полноценности прав крымчан и других граждан России. Но это личная беда таких „политиков“, которая свидетельствует об ущербности их взглядов, а не людей».
При этом Поклонская обратила внимание на то, что сегодня Крым активно развивается. На полуострове ведутся грандиозные стройки, в Крым едут иностранные туристы, передает РИА Новости.
Наталья Поклонская, депутат Госдумы: « Крымский полуостров уникален! Не видеть и не ценить это может только глупец».
Ранее кандидат в президенты Ксения Собчак назвала жителей Крыма «неполноценными по отношению к миру». Свою позицию она аргументировала тем, что на полуострове не будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, а международные компании не хотят приходить в Крым, так как боятся санкций. В ответ в парламенте Крыма напомнили Собчак, что список городов, которые будут принимать матчи ЧМ-2018, был утвержден ФИФА еще в сентябре 2012 года.
Наталья Поклонская, депутат Госдумы: «Считаю, что только внутреннее вредительство и чванство некоторых чиновников, политиков, быстро подстраивающихся под конъюнктуру, позволяют спекулировать на тему полноценности прав крымчан и других граждан России. Но это личная беда таких „политиков“, которая свидетельствует об ущербности их взглядов, а не людей».
При этом Поклонская обратила внимание на то, что сегодня Крым активно развивается. На полуострове ведутся грандиозные стройки, в Крым едут иностранные туристы, передает РИА Новости.
Наталья Поклонская, депутат Госдумы: « Крымский полуостров уникален! Не видеть и не ценить это может только глупец».
Ранее кандидат в президенты Ксения Собчак назвала жителей Крыма «неполноценными по отношению к миру». Свою позицию она аргументировала тем, что на полуострове не будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, а международные компании не хотят приходить в Крым, так как боятся санкций. В ответ в парламенте Крыма напомнили Собчак, что список городов, которые будут принимать матчи ЧМ-2018, был утвержден ФИФА еще в сентябре 2012 года.
Комментарии