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    Поклонская обвинила Собчак в чванстве и вредительстве

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    Поклонская обвинила Собчак в чванстве и вредительстве

    Поклонская обвинила Собчак в чванстве и вредительстве

    Наталья Поклонская ответила на слова Ксении Собчак, которая назвала жителей Крыма неполноценными.

    Экс-прокурор Крыма заявила, что только «внутреннее вредительство и чванство» позволяют некоторым политикам спекулировать на теме прав крымчан, подчеркнув, что это «свидетельствует об ущербности взглядов».

    Наталья Поклонская, депутат Госдумы: «Считаю, что только внутреннее вредительство и чванство некоторых чиновников, политиков, быстро подстраивающихся под конъюнктуру, позволяют спекулировать на тему полноценности прав крымчан и других граждан России. Но это личная беда таких „политиков“, которая свидетельствует об ущербности их взглядов, а не людей».

    При этом Поклонская обратила внимание на то, что сегодня Крым активно развивается. На полуострове ведутся грандиозные стройки, в Крым едут иностранные туристы, передает РИА Новости.

    Наталья Поклонская, депутат Госдумы: « Крымский полуостров уникален! Не видеть и не ценить это может только глупец».

    Ранее кандидат в президенты Ксения Собчак назвала жителей Крыма «неполноценными по отношению к миру». Свою позицию она аргументировала тем, что на полуострове не будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, а международные компании не хотят приходить в Крым, так как боятся санкций. В ответ в парламенте Крыма напомнили Собчак, что список городов, которые будут принимать матчи ЧМ-2018, был утвержден ФИФА еще в сентябре 2012 года.

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