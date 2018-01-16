Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ 12+
    •  

    У берегов Японии нашли перевернутую шхуну с погибшими рыбаками

    комментировать

    У берегов Японии нашли перевернутую шхуну с погибшими рыбаками

    У берегов Японии нашли перевернутую шхуну с погибшими рыбаками

    Представители береговой охраны Японии исследуют аварийное судно, прибитое штормом к берегу острова Хонсю.

    Как передает японский телеканал NHK, полиция и представители береговой охраны устанавливают принадлежность деревянной шхуны, которая, вероятнее всего, была изготовлена в КНДР.

    На борту судна обнаружены тела семи моряков. Еще одного погибшего рыбака нашли на берегу моря. Правоохранители пытаются идентифицировать погибших и установить причину их смерти.

    Японские СМИ напоминают, что в 2017 году у побережья Японии и в прилегающих водах было обнаружено 104 потерявших управление северокорейских рыболовецких судна. 35 рыбаков погибли, более 40 спасены и отправлены в КНДР через посредничество Китая.

    Эксперты объясняют такое количество трагедий на море тем, что старые северокорейские шхуны плохо приспособлены для промысла в открытом море в штормовых зимних условиях. А Северная Корея под давлением экономических санкций продала право на лов в богатых промысловых районах у своего западного побережья в Желтом море китайским рыбакам, пишет ТАСС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru