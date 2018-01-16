У берегов Японии нашли перевернутую шхуну с погибшими рыбаками

Представители береговой охраны Японии исследуют аварийное судно, прибитое штормом к берегу острова Хонсю.
Как передает японский телеканал NHK, полиция и представители береговой охраны устанавливают принадлежность деревянной шхуны, которая, вероятнее всего, была изготовлена в КНДР.
На борту судна обнаружены тела семи моряков. Еще одного погибшего рыбака нашли на берегу моря. Правоохранители пытаются идентифицировать погибших и установить причину их смерти.
Японские СМИ напоминают, что в 2017 году у побережья Японии и в прилегающих водах было обнаружено 104 потерявших управление северокорейских рыболовецких судна. 35 рыбаков погибли, более 40 спасены и отправлены в КНДР через посредничество Китая.
Эксперты объясняют такое количество трагедий на море тем, что старые северокорейские шхуны плохо приспособлены для промысла в открытом море в штормовых зимних условиях. А Северная Корея под давлением экономических санкций продала право на лов в богатых промысловых районах у своего западного побережья в Желтом море китайским рыбакам, пишет ТАСС.
На борту судна обнаружены тела семи моряков. Еще одного погибшего рыбака нашли на берегу моря. Правоохранители пытаются идентифицировать погибших и установить причину их смерти.
Японские СМИ напоминают, что в 2017 году у побережья Японии и в прилегающих водах было обнаружено 104 потерявших управление северокорейских рыболовецких судна. 35 рыбаков погибли, более 40 спасены и отправлены в КНДР через посредничество Китая.
Эксперты объясняют такое количество трагедий на море тем, что старые северокорейские шхуны плохо приспособлены для промысла в открытом море в штормовых зимних условиях. А Северная Корея под давлением экономических санкций продала право на лов в богатых промысловых районах у своего западного побережья в Желтом море китайским рыбакам, пишет ТАСС.
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