Шарапова вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
В стартовом раунде первого в сезоне турнира серии Большого шлема Мария Шарапова обыграла немецкую теннисистку Татьяну Марию со счетом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 18 минут 13 секунд.
Во втором круге Australian Open Шарапова сыграет с победительницей встречи Варвара Лепченко (США) — Анастасия Севастова (Латвия).
В женском одиночном разряде во второй круг турнира также пробились Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. Российские теннисистки Анна Блинкова и Екатерина Макарова не смогли выйти во второй круг состязания.
Открытый чемпионат Австралии завершится 28 января, напоминает «Интерфакс».
Во втором круге Australian Open Шарапова сыграет с победительницей встречи Варвара Лепченко (США) — Анастасия Севастова (Латвия).
В женском одиночном разряде во второй круг турнира также пробились Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. Российские теннисистки Анна Блинкова и Екатерина Макарова не смогли выйти во второй круг состязания.
Открытый чемпионат Австралии завершится 28 января, напоминает «Интерфакс».
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