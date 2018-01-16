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    Выборы-2018: ЦИК рассмотрит поданные в последний момент заявки партийных кандидатов. Путин, выборы, партии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВыборы-2018: ЦИК рассмотрит поданные в последний момент заявки партийных кандидатов

    Выборы-2018: ЦИК рассмотрит поданные в последний момент заявки партийных кандидатов

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    Выборы-2018: ЦИК рассмотрит поданные в последний момент заявки партийных кандидатов

    <nobr>Выборы-2018</nobr>: ЦИК рассмотрит поданные в последний момент заявки партийных кандидатов

      Сегодня Центральная избирательная комиссия рассмотрит последние три заявки от партийных кандидатов, поданные в завершающий день приема документов.

      Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, всего на пост президента РФ в марте будут баллотироваться максимум 19 человек, и это при условии, что все претенденты, у которых Центризбирком принял документы, будут официально зарегистрированы.

      На данный момент удостоверения кандидатов получили двое — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин. Другие претенденты пока еще собирают подписи. В избирательном штабе Владимира Путина сообщили, что в Интернете заработал его предвыборный сайт, на котором посетители могут сравнить Россию настоящего и Россию будущего.

      Также в Москве открылась общественная приемная, которая займется сбором информации о проблемах и нуждах избирателей. В ЦИК уверяют, что все будут иметь возможность проголосовать, для этого уже сегодня планируют окончательно сформировать список участков, где исполнить свой граждански долг смогут пациенты больниц и санаториев, заключенные СИЗО, а также путешественники, моряки, полярники и жители отдаленных районов.

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