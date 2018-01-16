Выборы-2018: ЦИК рассмотрит поданные в последний момент заявки партийных кандидатов

Сегодня Центральная избирательная комиссия рассмотрит последние три заявки от партийных кандидатов, поданные в завершающий день приема документов.
Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, всего на пост президента РФ в марте будут баллотироваться максимум 19 человек, и это при условии, что все претенденты, у которых Центризбирком принял документы, будут официально зарегистрированы.
На данный момент удостоверения кандидатов получили двое — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин. Другие претенденты пока еще собирают подписи. В избирательном штабе Владимира Путина сообщили, что в Интернете заработал его предвыборный сайт, на котором посетители могут сравнить Россию настоящего и Россию будущего.
Также в Москве открылась общественная приемная, которая займется сбором информации о проблемах и нуждах избирателей. В ЦИК уверяют, что все будут иметь возможность проголосовать, для этого уже сегодня планируют окончательно сформировать список участков, где исполнить свой граждански долг смогут пациенты больниц и санаториев, заключенные СИЗО, а также путешественники, моряки, полярники и жители отдаленных районов.
На данный момент удостоверения кандидатов получили двое — лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин. Другие претенденты пока еще собирают подписи. В избирательном штабе Владимира Путина сообщили, что в Интернете заработал его предвыборный сайт, на котором посетители могут сравнить Россию настоящего и Россию будущего.
Также в Москве открылась общественная приемная, которая займется сбором информации о проблемах и нуждах избирателей. В ЦИК уверяют, что все будут иметь возможность проголосовать, для этого уже сегодня планируют окончательно сформировать список участков, где исполнить свой граждански долг смогут пациенты больниц и санаториев, заключенные СИЗО, а также путешественники, моряки, полярники и жители отдаленных районов.
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