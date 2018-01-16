Учения в Баренцевом море: экипажи Ка-27 устроили охоту за подлодками

К первым в наступившем году учениям приступили экипажи вертолетов Северного флота. Им предстояло найти вражескую субмарину и уничтожить.

Свой рейд боевые машины совершают над акваторией Баренцева моря. Летчики включают высокоточный автопилот, который позволяет долго зависать над определенной точкой.



В воду погружают гидроакустическую станцию системы «Осьминог», которая и находит подводное судно условного противника, вычисляет его координаты и параметры движения.



На втором этапе маневров, экипажи отработают борьбу с подлодками. Для этого на Ка-27 есть специальные торпеды, ракеты и авиабомбы.