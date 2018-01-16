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    Учения в Баренцевом море: экипажи Ка-27 устроили охоту за подлодками. авиация, армия и флот РФ, вертолеты, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчения в Баренцевом море: экипажи Ка-27 устроили охоту за подлодками

    Учения в Баренцевом море: экипажи Ка-27 устроили охоту за подлодками

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    Учения в Баренцевом море: экипажи Ка-27 устроили охоту за подлодками

    Учения в Баренцевом море: экипажи <nobr>Ка-27</nobr> устроили охоту за подлодками

      К первым в наступившем году учениям приступили экипажи вертолетов Северного флота. Им предстояло найти вражескую субмарину и уничтожить.

      Свой рейд боевые машины совершают над акваторией Баренцева моря. Летчики включают высокоточный автопилот, который позволяет долго зависать над определенной точкой.

      В воду погружают гидроакустическую станцию системы «Осьминог», которая и находит подводное судно условного противника, вычисляет его координаты и параметры движения.

      На втором этапе маневров, экипажи отработают борьбу с подлодками. Для этого на Ка-27 есть специальные торпеды, ракеты и авиабомбы.

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