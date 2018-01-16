Полиция: число пострадавших при обрушении дома в Антверпене возросло

В полиции Антверпена сообщили о 14 пострадавших в результате взрыва и обрушения жилого дома. Предположительно речь идет о взрыве бытового газа.
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Как передает ТАСС со ссылкой на заявление полиции Антверпена, не менее 14 человек получили ранения при взрыве и обрушении жилого дома в центре города. В полиции заявляют, что один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Ранее бельгийские СМИ сообщили, что спасателям удалось извлечь живыми из-под рухнувших конструкций четверых человек. Судьба еще троих людей, остающихся под завалами, остается неизвестной.
Район места происшествия перекрыт. На месте работают специалисты экстренных служб.
Напомним, в ночь на вторник в Антверпене в результате мощнейшего взрыва обрушилась часть жилого дома. Повреждения также получили два соседних здания, в которых располагались съемные студенческие комнаты и ресторан. Жильцы эвакуированы. В полиции предполагают, что речь идет о взрыве бытового газа. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Ранее бельгийские СМИ сообщили, что спасателям удалось извлечь живыми из-под рухнувших конструкций четверых человек. Судьба еще троих людей, остающихся под завалами, остается неизвестной.
Район места происшествия перекрыт. На месте работают специалисты экстренных служб.
Напомним, в ночь на вторник в Антверпене в результате мощнейшего взрыва обрушилась часть жилого дома. Повреждения также получили два соседних здания, в которых располагались съемные студенческие комнаты и ресторан. Жильцы эвакуированы. В полиции предполагают, что речь идет о взрыве бытового газа. Поисково-спасательные работы продолжаются.
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