Спасатели вытащили 4 человек из-под обломков дома в Антверпене

Бельгийские спасатели установили связь с людьми под завалами дома в Антверпене, где произошли взрыв и обрушение.
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Как передает телеканал RTBF, бельгийским спасателям удалось установить контакт с людьми, остающимися под завалами рухнувшего в Антверпене дома, но добраться до них пока не получается.
Спасатели извлекли из-под завалов четверых жильцов. Еще два или три человека числятся в списке пропавших без вести. Некоторые СМИ сообщают о спасении семерых человек, но в полиции эту информацию пока не подтверждают.
Что же касается точного числа погибших и пострадавших в результате обрушения здания, то экстренные службы не приводят пока никаких точных данных и проявляют осторожность в своих предположениях. По их оценкам, «взрыв такой силы мог привести к гибели 10–20 человек». Однако поисково-спасательные работы на месте происшествия не завершены.
Барт де Вейвер, бургомистр Антверпена: «На меня произвели впечатление многочисленные послания окрестных жителей, среди которых много студентов, немедленно предложивших в соцсетях свою помощь и размещение под своей крышей. Такая солидарность показывает, как в случае необходимости, может сплотиться наш город. Это заслуживает нашего уважения».
Улица, где произошел взрыв, полностью перекрыта. На месте работают спасатели, пожарные, специалисты гражданской защиты. Дежурят кареты скорой помощи. Кроме полиции на месте происшествия находятся представители прокуратуры, передает «Интерфакс».
Напомним, в ночь на вторник в Антверпене в результате мощнейшего взрыва обрушилась часть жилого дома. Полиция предполагает, что речь идет о взрыве бытового газа. Бельгийские СМИ пишут, что повреждения получили два соседних здания, в которых располагались съемные студенческие комнаты и ресторан.
Спасатели извлекли из-под завалов четверых жильцов. Еще два или три человека числятся в списке пропавших без вести. Некоторые СМИ сообщают о спасении семерых человек, но в полиции эту информацию пока не подтверждают.
Что же касается точного числа погибших и пострадавших в результате обрушения здания, то экстренные службы не приводят пока никаких точных данных и проявляют осторожность в своих предположениях. По их оценкам, «взрыв такой силы мог привести к гибели 10–20 человек». Однако поисково-спасательные работы на месте происшествия не завершены.
Барт де Вейвер, бургомистр Антверпена: «На меня произвели впечатление многочисленные послания окрестных жителей, среди которых много студентов, немедленно предложивших в соцсетях свою помощь и размещение под своей крышей. Такая солидарность показывает, как в случае необходимости, может сплотиться наш город. Это заслуживает нашего уважения».
Улица, где произошел взрыв, полностью перекрыта. На месте работают спасатели, пожарные, специалисты гражданской защиты. Дежурят кареты скорой помощи. Кроме полиции на месте происшествия находятся представители прокуратуры, передает «Интерфакс».
Напомним, в ночь на вторник в Антверпене в результате мощнейшего взрыва обрушилась часть жилого дома. Полиция предполагает, что речь идет о взрыве бытового газа. Бельгийские СМИ пишут, что повреждения получили два соседних здания, в которых располагались съемные студенческие комнаты и ресторан.
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