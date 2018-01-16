СМИ: Палестина не признает Израиль, пока он не признает Палестину

Центральный совет Организация освобождения Палестины (ООП) не будет признавать Израиль государством до тех пор, пока
Тель-Авив не признает государством Палестину.
Как передает Agence France-Presse со ссылкой на заявление Центрального совета Организации освобождения Палестины, ООП осуждает и не приемлет решение президента США Дональда Трампа о переносе посольства в Иерусалим.
Из текста заявления: «Центральный совет поручил Исполнительному комитету ООП приостановить признание Израиля до тех пор, пока он не признает государством Палестину в границах 1967 года, не отменит аннексию Восточного Иерусалима и не прекратит колонизацию».
Организация освобождения Палестины признана международным сообществом единственным законным представителем палестинского народа. Центральный совет является ее расширенным руководящим органом, который созывается между сессиями Национального совета Палестины, напоминает ТАСС.
На днях палестинский лидер Махмуд Аббас назвал неприемлемым посредничество Вашингтона между Израилем и Палестиной. Организация освобождения Палестины также призвала провести международную конференцию под эгидой ООН для «создания независимого палестинского государства с Восточным Иерусалимом в качестве столицы».
Напомним, Статус Иерусалима — один из наиболее сложных вопросов в многолетнем палестино-израильском конфликте. Ситуация в регионе накалилась после того, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке признал город столицей Израиля, в то время как в Палестине считают восточную часть Иерусалима своей территорией. В ООН считают, что вопрос о статусе Иерусалима должен быть урегулирован путем прямых переговоров между Палестиной и Израилем.
Из текста заявления: «Центральный совет поручил Исполнительному комитету ООП приостановить признание Израиля до тех пор, пока он не признает государством Палестину в границах 1967 года, не отменит аннексию Восточного Иерусалима и не прекратит колонизацию».
Организация освобождения Палестины признана международным сообществом единственным законным представителем палестинского народа. Центральный совет является ее расширенным руководящим органом, который созывается между сессиями Национального совета Палестины, напоминает ТАСС.
На днях палестинский лидер Махмуд Аббас назвал неприемлемым посредничество Вашингтона между Израилем и Палестиной. Организация освобождения Палестины также призвала провести международную конференцию под эгидой ООН для «создания независимого палестинского государства с Восточным Иерусалимом в качестве столицы».
Напомним, Статус Иерусалима — один из наиболее сложных вопросов в многолетнем палестино-израильском конфликте. Ситуация в регионе накалилась после того, как президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке признал город столицей Израиля, в то время как в Палестине считают восточную часть Иерусалима своей территорией. В ООН считают, что вопрос о статусе Иерусалима должен быть урегулирован путем прямых переговоров между Палестиной и Израилем.
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