Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  
    В Антверпене произошел взрыв в жилом доме. Бельгия, взрывы газа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Антверпене произошел взрыв в жилом доме

    В Антверпене произошел взрыв в жилом доме

    комментировать
    • Фото: @LislotS , @annsophievtriel / twitter.com
    В Антверпене произошел взрыв в жилом доме

    В Антверпене произошел взрыв в жилом доме

    В Антверпене произошел взрыв в жилом доме
    • Фото: @LislotS , @annsophievtriel / twitter.com

      • В Антверпене в результате мощнейшего взрыва обрушилась часть жилого дома. Полиция предполагает, что речь идет о взрыве бытового газа.

      Как пишет Le Soir со ссылкой на данные полиции Антверпена, не менее пяти человек получили ранения в результате взрыва в жилом доме. Сообщается также о повреждениях еще двух ближайших домов.

      Уже известно, что 3 квартиры полностью разрушены. Из здания эвакуировали жильцов. Данных о погибших не поступало. Но под завалами могут оставаться люди.

      В полиции подчеркнули, что данные о пострадавших уточняются, и что речь не идет о террористическом акте: причиной происшествия стал взрыв бытового газа.

      Место происшествия оцеплено полицией, работают сотрудники экстренных служб.

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru