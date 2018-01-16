В Антверпене произошел взрыв в жилом доме

В Антверпене в результате мощнейшего взрыва обрушилась часть жилого дома. Полиция предполагает, что речь идет о взрыве бытового газа.
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Как пишет Le Soir со ссылкой на данные полиции Антверпена, не менее пяти человек получили ранения в результате взрыва в жилом доме. Сообщается также о повреждениях еще двух ближайших домов.
Уже известно, что 3 квартиры полностью разрушены. Из здания эвакуировали жильцов. Данных о погибших не поступало. Но под завалами могут оставаться люди.
В полиции подчеркнули, что данные о пострадавших уточняются, и что речь не идет о террористическом акте: причиной происшествия стал взрыв бытового газа.
Место происшествия оцеплено полицией, работают сотрудники экстренных служб.
Уже известно, что 3 квартиры полностью разрушены. Из здания эвакуировали жильцов. Данных о погибших не поступало. Но под завалами могут оставаться люди.
В полиции подчеркнули, что данные о пострадавших уточняются, и что речь не идет о террористическом акте: причиной происшествия стал взрыв бытового газа.
Место происшествия оцеплено полицией, работают сотрудники экстренных служб.
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