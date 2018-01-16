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    Пожарные потушили пылающие мастерские в Новой Москве

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    Пожарные потушили пылающие мастерские в Новой Москве

    Пожарные потушили пылающие мастерские в Новой Москве

    Пожар во Внуковском поселении потушен. Пожарным удалось предотвратить распространение огня.

    Специалисты МЧС справились с тушением пожара в мастерских шиномонтажа в поселении Внуковское. Пострадавших нет.

    Сообщение пресс-слубы ГУ МЧС по Москве: «Ликвидировано возгорание бытовок в деревне Изварино, поселение Внуковское. Пострадавших нет».

    Ранее сообщалось, что пожар произошел в пяти металлических бытовках, оборудованных под мастерские шиномонтажа в поселении Внуковское. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на фургон с горючими веществами. Борьбу с огнем затрудняла удаленность от источников воды.

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