Пожарные потушили пылающие мастерские в Новой Москве

Пожар во Внуковском поселении потушен. Пожарным удалось предотвратить распространение огня.
Специалисты МЧС справились с тушением пожара в мастерских шиномонтажа в поселении Внуковское. Пострадавших нет.
Сообщение пресс-слубы ГУ МЧС по Москве: «Ликвидировано возгорание бытовок в деревне Изварино, поселение Внуковское. Пострадавших нет».
Ранее сообщалось, что пожар произошел в пяти металлических бытовках, оборудованных под мастерские шиномонтажа в поселении Внуковское. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на фургон с горючими веществами. Борьбу с огнем затрудняла удаленность от источников воды.
Сообщение пресс-слубы ГУ МЧС по Москве: «Ликвидировано возгорание бытовок в деревне Изварино, поселение Внуковское. Пострадавших нет».
Ранее сообщалось, что пожар произошел в пяти металлических бытовках, оборудованных под мастерские шиномонтажа в поселении Внуковское. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на фургон с горючими веществами. Борьбу с огнем затрудняла удаленность от источников воды.
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