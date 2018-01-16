Российские туристы рассказали, как чуть не погибли под градом камней в Гданьске

Почему русофобия поляков становится все более агрессивной? За что в польском Гданьске забросали камнями машину российских туристов?
В Гданьске едва не погибла семья из Калининграда. Полиция знает преступников, но ничего с ними не делает. А ведь Гданьск живет за счет российских туристов: от Калининграда до Гданьска на машине можно добраться за 2,5 часа и многие ездят туда провести время, сделать покупки. Поляки даже торговые центры строят специально поближе к границе. Ведь россияне оставляют там немалые суммы: в прошлом году, например, они обогатили польскую казну на 60 миллионов долларов. Как же рассматривать эту акцию против российской семьи с маленьким ребенком, пытался понять корреспондент НТВ Алексей Поляков.
Елена Бережная часто ездит в Польшу. Для жителей Калининграда съездить в Гданьск, это как «сгонять на дачу»: несложно, недалеко. Но в последнее время и небезопасно.
Елена Бережная, пострадавшая: «„В Эльблонге дети забрасывали снежками туристический автобус. А когда едешь от Эльблонга в сторону Калининграда по 22-й трассе, с мостиков над дорогой частенько тоже летят камни“.
Но вот так средь бела дня, в самом центре города, это впервые. Такое ощущение, что целились не в машину, а в людей.
Елена Бережная: Мы подходим к машине, я беру ребенка, ставлю на подножку, и в этот момент грохот. Только потом дошло, что если бы ребенок был в машине, основной удар пришелся бы, конечно, на ребенка. Вся эта масса стекол как раз на детское сиденье упала».
Журналист Якоб Корейба призывает не сгущать краски. Ведь рядовым жителям Польши невыгодно так поступать с гостями: можно всех туристов распугать.
Якоб Корейба, политолог, журналист: «Поляки, особенно жители Гданьска и других сопредельных с Калининградом территорий, не сумасшедшие, чтобы отказываться от своих кормильцев. Сотни, возможно, тысячи людей в Польше живут на те деньги, которые привозят калининградцы».
А вот некоторые действия властей страны к сумасшествию иногда близки. На днях Российскому политологу Олегу Бондаренко отказали во въезде на конференцию в Германию. В аэропорту его развернули именно по требованию Польши.
Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики: «Евросоюз использует самые худшие советские практики, когда, если ничего нельзя сделать с человеком, который отстаивает определенную точку зрения, его надо просто не допустить на территорию страны».
Используя условно «советские» методы работы, польские власти от всего советского яростно открещиваются. Принятый осенью закон о декоммунизации за год подведет под экскаватор 230 памятников, связанных с Красной армией.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Елена Бережная часто ездит в Польшу. Для жителей Калининграда съездить в Гданьск, это как «сгонять на дачу»: несложно, недалеко. Но в последнее время и небезопасно.
Елена Бережная, пострадавшая: «„В Эльблонге дети забрасывали снежками туристический автобус. А когда едешь от Эльблонга в сторону Калининграда по 22-й трассе, с мостиков над дорогой частенько тоже летят камни“.
Но вот так средь бела дня, в самом центре города, это впервые. Такое ощущение, что целились не в машину, а в людей.
Елена Бережная: Мы подходим к машине, я беру ребенка, ставлю на подножку, и в этот момент грохот. Только потом дошло, что если бы ребенок был в машине, основной удар пришелся бы, конечно, на ребенка. Вся эта масса стекол как раз на детское сиденье упала».
Журналист Якоб Корейба призывает не сгущать краски. Ведь рядовым жителям Польши невыгодно так поступать с гостями: можно всех туристов распугать.
Якоб Корейба, политолог, журналист: «Поляки, особенно жители Гданьска и других сопредельных с Калининградом территорий, не сумасшедшие, чтобы отказываться от своих кормильцев. Сотни, возможно, тысячи людей в Польше живут на те деньги, которые привозят калининградцы».
А вот некоторые действия властей страны к сумасшествию иногда близки. На днях Российскому политологу Олегу Бондаренко отказали во въезде на конференцию в Германию. В аэропорту его развернули именно по требованию Польши.
Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики: «Евросоюз использует самые худшие советские практики, когда, если ничего нельзя сделать с человеком, который отстаивает определенную точку зрения, его надо просто не допустить на территорию страны».
Используя условно «советские» методы работы, польские власти от всего советского яростно открещиваются. Принятый осенью закон о декоммунизации за год подведет под экскаватор 230 памятников, связанных с Красной армией.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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