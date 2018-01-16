Французский студент отслужил год в Крыму в российской армии

Зачем студент из Парижа добровольно отправился служить в Россию? И что он теперь говорит тем, кто называет Россию «агрессором»?
О том, что антироссийская истерия, устроенная Западом, это чистой воды политический спектакль, уверен Ян Авриль, француз с русскими корнями. Юноша отслужил в российской армии на полуострове Крым. Что теперь он рассказывает о крымских просторах своим европейским друзьям, узнала корреспонлент НТВ Екатерина Гусельникова.
Его французские друзья говорили, что он сошел с ума. А когда Ян Авриль вернулся со службы, смотрели на него, как на восставшего из ада. Ему бы впору теперь сниматься в патриотических роликах Минобороны: год в российской армии молодой француз искренне называет лучшим временем в жизни. Тельняшка и черный берет занимают почетное место в его квартире
Ян Авриль: «Свой берет я никому не даю трогать. Надеваю по праздникам: в день флота, день Черноморского флота, день морской пехоты».
Его папа — француз, мама — русская. Ян родился и вырос во Франции, окончил там школу, учился в престижном Парижском университете. Но российский военкомат был начеку: не успел обладатель двойного гражданства приехать в Москву на каникулы, как в дверь постучали и принесли повестку из военкомата.
Ян Авриль: «Я не знал, что такое повестка, не знал, что такое срочная служба».
Ян мог, как говорится, «откосить», но не захотел: решил, что где, как не в армии, можно по-настоящему познать вторую родину. Взял в университете академический отпуск и отправился служить гранатометчиком в батальон морской пехоты в Севастополе. Это было за три года до событий, которые потом войдут в историю как «крымская весна».
Юлия Авриль, мама Яна: «Я помню Севастополь, этот русский город. И меня не удивило желание крымчан присоединиться к России».
Для семьи Авриль 2014 год был непростым: парижские знакомые стали отдаляться, называли их «посланцами страны-агрессора». Но Яна это не удивляло: во французских СМИ, по его словам, шла масштабная антироссийская кампания.
Ян Авриль: «Я работал в магазине, параллельно с учебой. У нас все время радио вещало только про Украину. Такую чушь несли, что я просто переключал».
Поэтому сразу после окончания университета Авриль собрал вещи и отправился жить в Москву. У Яна амбициозная цель — нести русскую культуру во французские массы. Для этого он завел блог на YouTube, где рассказывает о тонкостях жизни россиян.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Его французские друзья говорили, что он сошел с ума. А когда Ян Авриль вернулся со службы, смотрели на него, как на восставшего из ада. Ему бы впору теперь сниматься в патриотических роликах Минобороны: год в российской армии молодой француз искренне называет лучшим временем в жизни. Тельняшка и черный берет занимают почетное место в его квартире
Ян Авриль: «Свой берет я никому не даю трогать. Надеваю по праздникам: в день флота, день Черноморского флота, день морской пехоты».
Его папа — француз, мама — русская. Ян родился и вырос во Франции, окончил там школу, учился в престижном Парижском университете. Но российский военкомат был начеку: не успел обладатель двойного гражданства приехать в Москву на каникулы, как в дверь постучали и принесли повестку из военкомата.
Ян Авриль: «Я не знал, что такое повестка, не знал, что такое срочная служба».
Ян мог, как говорится, «откосить», но не захотел: решил, что где, как не в армии, можно по-настоящему познать вторую родину. Взял в университете академический отпуск и отправился служить гранатометчиком в батальон морской пехоты в Севастополе. Это было за три года до событий, которые потом войдут в историю как «крымская весна».
Юлия Авриль, мама Яна: «Я помню Севастополь, этот русский город. И меня не удивило желание крымчан присоединиться к России».
Для семьи Авриль 2014 год был непростым: парижские знакомые стали отдаляться, называли их «посланцами страны-агрессора». Но Яна это не удивляло: во французских СМИ, по его словам, шла масштабная антироссийская кампания.
Ян Авриль: «Я работал в магазине, параллельно с учебой. У нас все время радио вещало только про Украину. Такую чушь несли, что я просто переключал».
Поэтому сразу после окончания университета Авриль собрал вещи и отправился жить в Москву. У Яна амбициозная цель — нести русскую культуру во французские массы. Для этого он завел блог на YouTube, где рассказывает о тонкостях жизни россиян.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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