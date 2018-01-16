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    Французский студент отслужил год в Крыму в российской армии. Крым, Франция, армия и флот РФ, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФранцузский студент отслужил год в Крыму в российской армии

    Французский студент отслужил год в Крыму в российской армии

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    Французский студент отслужил год в Крыму в российской армии

    Французский студент отслужил год в Крыму в российской армии

    Французский студент отслужил год в Крыму в российской армии

      Зачем студент из Парижа добровольно отправился служить в Россию? И что он теперь говорит тем, кто называет Россию «агрессором»?

      О том, что антироссийская истерия, устроенная Западом, это чистой воды политический спектакль, уверен Ян Авриль, француз с русскими корнями. Юноша отслужил в российской армии на полуострове Крым. Что теперь он рассказывает о крымских просторах своим европейским друзьям, узнала корреспонлент НТВ Екатерина Гусельникова.

      Его французские друзья говорили, что он сошел с ума. А когда Ян Авриль вернулся со службы, смотрели на него, как на восставшего из ада. Ему бы впору теперь сниматься в патриотических роликах Минобороны: год в российской армии молодой француз искренне называет лучшим временем в жизни. Тельняшка и черный берет занимают почетное место в его квартире

      Ян Авриль: «Свой берет я никому не даю трогать. Надеваю по праздникам: в день флота, день Черноморского флота, день морской пехоты».

      Его папа — француз, мама — русская. Ян родился и вырос во Франции, окончил там школу, учился в престижном Парижском университете. Но российский военкомат был начеку: не успел обладатель двойного гражданства приехать в Москву на каникулы, как в дверь постучали и принесли повестку из военкомата.

      Ян Авриль: «Я не знал, что такое повестка, не знал, что такое срочная служба».

      Ян мог, как говорится, «откосить», но не захотел: решил, что где, как не в армии, можно по-настоящему познать вторую родину. Взял в университете академический отпуск и отправился служить гранатометчиком в батальон морской пехоты в Севастополе. Это было за три года до событий, которые потом войдут в историю как «крымская весна».

      Юлия Авриль, мама Яна: «Я помню Севастополь, этот русский город. И меня не удивило желание крымчан присоединиться к России».

      Для семьи Авриль 2014 год был непростым: парижские знакомые стали отдаляться, называли их «посланцами страны-агрессора». Но Яна это не удивляло: во французских СМИ, по его словам, шла масштабная антироссийская кампания.

      Ян Авриль: «Я работал в магазине, параллельно с учебой. У нас все время радио вещало только про Украину. Такую чушь несли, что я просто переключал».

      Поэтому сразу после окончания университета Авриль собрал вещи и отправился жить в Москву. У Яна амбициозная цель — нести русскую культуру во французские массы. Для этого он завел блог на YouTube, где рассказывает о тонкостях жизни россиян.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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