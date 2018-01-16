Смогут ли французы отсудить у России 53 млрд евро по царским облигациям: расследование НТВ

Французы требуют от России вернуть долги вековой давности. Кому выгодно вновь бередить старую историю? И
из-за чего сумма выросла до астрономических 53 миллиардов евро?
Неожиданные претензии к России прозвучали из Франции. Более 50 млрд евро хотят получить и разделить между собой 400 тысяч французов, у которых на руках имеются ценные бумаги, выпущенные правительством царской России до 1918 года. Почему эти долги всплыли именно сейчас, да еще в таком количестве, разбирался обозреватель НТВ Вадим Глускер.
Дело в том, что ровно 100 лет назад в январе 1918 года Владимир Ленин лично подписал указ о списании этих долгов. А речь шла об облигациях, имевших огромную ценность. Царская Россия была крупнейшей индустриальной державой со стабильной, постоянно растущей экономикой. В основном, это были акции железнодорожных компаний.
В результате ленинского декрета сотни тысяч держателей российских ценных бумаг были разорены. Сумма невыплаченных по облигациям средств тогда составляла 15 миллиардов франков, сейчас это примерно 53 миллиарда евро. Сумма немалая.
Потомки держателей российских ценных бумаг уже получили компенсацию. Это было 20 лет назад, когда правительство Виктора Черномырдина перечислило в счет долга порядка 400 миллионов долларов. Теоретически, к этому вопросу можно было бы вернуться снова. Но французское правительство тогда совершило стратегическую ошибку: оно официально признало, что с переводом 400 миллионов долларов весь долг погашен, и тема российских облигаций закрыта навсегда.
Поэтому если французские держатели акций хотят судиться, то иск они должны подавать не против России, а против Франции и президента Ширака, который тогда и объявил об отсутствии каких-либо претензий Парижа к Москве.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Дело в том, что ровно 100 лет назад в январе 1918 года Владимир Ленин лично подписал указ о списании этих долгов. А речь шла об облигациях, имевших огромную ценность. Царская Россия была крупнейшей индустриальной державой со стабильной, постоянно растущей экономикой. В основном, это были акции железнодорожных компаний.
В результате ленинского декрета сотни тысяч держателей российских ценных бумаг были разорены. Сумма невыплаченных по облигациям средств тогда составляла 15 миллиардов франков, сейчас это примерно 53 миллиарда евро. Сумма немалая.
Потомки держателей российских ценных бумаг уже получили компенсацию. Это было 20 лет назад, когда правительство Виктора Черномырдина перечислило в счет долга порядка 400 миллионов долларов. Теоретически, к этому вопросу можно было бы вернуться снова. Но французское правительство тогда совершило стратегическую ошибку: оно официально признало, что с переводом 400 миллионов долларов весь долг погашен, и тема российских облигаций закрыта навсегда.
Поэтому если французские держатели акций хотят судиться, то иск они должны подавать не против России, а против Франции и президента Ширака, который тогда и объявил об отсутствии каких-либо претензий Парижа к Москве.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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