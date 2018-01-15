Пожарные тушат пылающие в Новой Москве постройки

Во Внуковском поселении пылает предприятие шиномонтажа. Существует угроза распространения огня.
Как передает ТАСС со ссылкой на источники эстренных служб города, площадь пожара в постройках, в которых располагается предприятие шиномонтажа в поселении Внуковское составляет 120 квадратных метров.
Сведений о пострадавших не поступало, сообщается на сайте МЧС РФ.
Горят пять металлических бытовок, оборудованных под мастерские шиномонтажа. Существует угроза распространения огня на другие хозяйственные постройки и припаркованный рядом фургон с бочками с керосином. Внутри горящих построек могут находиться баллоны с газом.
К борьбе с огнем привлечены 13 пожарных расчетов. Тушение пожара осложняется удаленностью от источников воды.
Сведений о пострадавших не поступало, сообщается на сайте МЧС РФ.
Горят пять металлических бытовок, оборудованных под мастерские шиномонтажа. Существует угроза распространения огня на другие хозяйственные постройки и припаркованный рядом фургон с бочками с керосином. Внутри горящих построек могут находиться баллоны с газом.
К борьбе с огнем привлечены 13 пожарных расчетов. Тушение пожара осложняется удаленностью от источников воды.
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