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    Пожарные тушат пылающие в Новой Москве постройки

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    Пожарные тушат пылающие в Новой Москве постройки

    Пожарные тушат пылающие в Новой Москве постройки

    Во Внуковском поселении пылает предприятие шиномонтажа. Существует угроза распространения огня.

    Как передает ТАСС со ссылкой на источники эстренных служб города, площадь пожара в постройках, в которых располагается предприятие шиномонтажа в поселении Внуковское составляет 120 квадратных метров.

    Сведений о пострадавших не поступало, сообщается на сайте МЧС РФ.

    Горят пять металлических бытовок, оборудованных под мастерские шиномонтажа. Существует угроза распространения огня на другие хозяйственные постройки и припаркованный рядом фургон с бочками с керосином. Внутри горящих построек могут находиться баллоны с газом.

    К борьбе с огнем привлечены 13 пожарных расчетов. Тушение пожара осложняется удаленностью от источников воды.

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