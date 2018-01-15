Специалисты полностью устранили аварию,
из-за которой без света оставались около 100 тысяч жителей Казани.
В Казани после аварии полностью восстановлено электроснабжение
Специалисты полностью устранили аварию, из-за которой без света оставались около 100 тысяч жителей Казани.
В Приволжском районе Казани завершены аварийно-восстановительные работы после отключения кабельной линии электроснабжения 110 КВт, цитирует ТАСС.
Сообщение пресс-службы ОАО «Сетевая компания»: «Электроснабжение восстановили полностью. Все потребители, все дома запитаны».
Напомним, в понедельник вечером без света остались более 96,7 тысячи жителей Казани. Электроснабжение было отключено в 14 котельных, 29 детских садах и 21 школе.
Специалисты полностью устранили аварию, из-за которой без света оставались около 100 тысяч жителей Казани.
В Приволжском районе Казани завершены аварийно-восстановительные работы после отключения кабельной линии электроснабжения 110 КВт, цитирует ТАСС.
Сообщение пресс-службы ОАО «Сетевая компания»: «Электроснабжение восстановили полностью. Все потребители, все дома запитаны».
Напомним, в понедельник вечером без света остались более 96,7 тысячи жителей Казани. Электроснабжение было отключено в 14 котельных, 29 детских садах и 21 школе.
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