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    В Казани после аварии полностью восстановлено электроснабжение

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    В Казани после аварии полностью восстановлено электроснабжение

    В Казани после аварии полностью восстановлено электроснабжение

    Специалисты полностью устранили аварию, из-за которой без света оставались около 100 тысяч жителей Казани.

    В Казани после аварии полностью восстановлено электроснабжение

    Специалисты полностью устранили аварию, из-за которой без света оставались около 100 тысяч жителей Казани.

    В Приволжском районе Казани завершены аварийно-восстановительные работы после отключения кабельной линии электроснабжения 110 КВт, цитирует ТАСС.

    Сообщение пресс-службы ОАО «Сетевая компания»: «Электроснабжение восстановили полностью. Все потребители, все дома запитаны».

    Напомним, в понедельник вечером без света остались более 96,7 тысячи жителей Казани. Электроснабжение было отключено в 14 котельных, 29 детских садах и 21 школе.

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