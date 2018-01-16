СМИ: премьер Румынии подал в отставку

Премьер-министр Румынии Михай Тудосе сообщил журналистам, что в понедельник подал в отставку.
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Как передает ТАСС, премьер-министр Румынии Михай Тудосе, выходя из штаб-квартиры Социал-демократической партии Румынии, сообщил журналистам, что подал в отставку после того, как исполком партии проголосовал за лишение его политической поддержки.
Михай Тудосе, премьер-министр Румынии: «Я еду во дворец Виктории, чтобы забрать вещи».
Тудосе провел на посту главы правительства 6,5 месяцев. Временно исполнять обязанности премьера будет заместитель главы кабинета Паул Стэнеску.
Местные СМИ сообщают, что правящая Социал-демократическая партия Румынии на заседании во вторник примет решение о том, какие кандидатуры будут выдвинуты на пост премьер-министра страны.
Спор между лидером социал-демократов Ливиу Драгня и премьером Михаем Тудосе разгорелся на фоне скандала вокруг министра внутренних дел Румынии Кармен Дан, отставки которой требовал Тудосе. Драгня выступил против этого увольнения.
Тудосе 29 июня 2017 года сменил на посту премьера страны посту премьера страны Сорина Гриндяну, под руководством которого кабмин сначала лишился политической поддержки социал-демократов, а затем правительство было отправлено в отставку, напоминает РИА Новости.
Михай Тудосе, премьер-министр Румынии: «Я еду во дворец Виктории, чтобы забрать вещи».
Тудосе провел на посту главы правительства 6,5 месяцев. Временно исполнять обязанности премьера будет заместитель главы кабинета Паул Стэнеску.
Местные СМИ сообщают, что правящая Социал-демократическая партия Румынии на заседании во вторник примет решение о том, какие кандидатуры будут выдвинуты на пост премьер-министра страны.
Спор между лидером социал-демократов Ливиу Драгня и премьером Михаем Тудосе разгорелся на фоне скандала вокруг министра внутренних дел Румынии Кармен Дан, отставки которой требовал Тудосе. Драгня выступил против этого увольнения.
Тудосе 29 июня 2017 года сменил на посту премьера страны посту премьера страны Сорина Гриндяну, под руководством которого кабмин сначала лишился политической поддержки социал-демократов, а затем правительство было отправлено в отставку, напоминает РИА Новости.
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