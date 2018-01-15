В Афинах полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ

У здания парламента Греции в центре Афин произошли столкновения между полицией и демонстрантами.
В Афинах возобновились акции протеста против введения мер жесткой экономии в стране, включающих сокращение социальных выплат. Кроме того манифестанты выступают против принятия пакета законов, ограничивающих, в том числе, право на забастовку.
У здания парламента в центре Афин произошли столкновения демонстрантов с полицией. Греческие СМИ утверждают, что беспорядки устроили примерно 3 сотни анархистов, не имеющих отношения к демонстрациям, официально заявленным сегодня в греческой столице.
Молодые люди закидывали полицейских вблизи здания парламента камнями и бутылками с горючей смесью. В ответ правоохранители примерили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Напомним, ранее в Ростуризме предупредили россиян, находящихся в Афинах, о масштабных забастовках в этом городе. Первая забастовка против принятия правительством Греции новых болезненных мер, согласованных с кредиторами из ЕС и МВФ, прошла в Афинах минувшую пятницу. Тогда на сутки прекратилось движение общественного транспорта, что вызвало хаос.
У здания парламента в центре Афин произошли столкновения демонстрантов с полицией. Греческие СМИ утверждают, что беспорядки устроили примерно 3 сотни анархистов, не имеющих отношения к демонстрациям, официально заявленным сегодня в греческой столице.
Молодые люди закидывали полицейских вблизи здания парламента камнями и бутылками с горючей смесью. В ответ правоохранители примерили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Напомним, ранее в Ростуризме предупредили россиян, находящихся в Афинах, о масштабных забастовках в этом городе. Первая забастовка против принятия правительством Греции новых болезненных мер, согласованных с кредиторами из ЕС и МВФ, прошла в Афинах минувшую пятницу. Тогда на сутки прекратилось движение общественного транспорта, что вызвало хаос.
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