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    В Каспийске полицейские нейтрализовали вооруженного преступника

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    В Каспийске полицейские нейтрализовали вооруженного преступника

    В Каспийске полицейские нейтрализовали вооруженного преступника

    Неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским в Дагестане при проверке документов.

    Сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу: «В городе Каспийск сотрудники правоохранительных органов остановили для проверки документов гражданина, который в ответ на требования полицейских открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. Ответным огнем преступник был нейтрализован. С места происшествия изъят пистолет».

    В полиции подчеркнули, что никто из прохожих не пострадал. Сотрудники МВД устанавливают личность нападавшего. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, пишет «Интерфакс».

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