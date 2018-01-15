Минобороны РФ: «перехваченные» НАТО Ту-160 выполняли плановый полет

В Минобороны РФ рассказали о полете двух стратегических ракетоносцев
Ту-160, которых сопровождали самолеты ВВС Великобритании и Бельгии.
В военном ведомстве подчеркнули, что российские самолеты выполняли плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей и не заходили в воздушное пространство других стран.
Минобороны РФ: «Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств».
Полет продлился более 13 часов. В пути экипажи ракетоносцев выполнили дозаправку в воздухе, передает РИА Новости.
Ранее сегодня стало известно, что из-за российских ракетоносцев свои самолеты в воздух подняли Великобритания и Бельгия. В результате Ту-160 на отдельных этапах сопровождали британские истребители Eurofighter Typhoon и бельгийские F-16.
При этом в Минобороны Великобритании заявили, что российские самолеты не нарушали воздушного пространства Соединенного Королевства, но не отвечали на запросы служб по контролю за воздушным движением.
Минобороны РФ: «Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств».
Полет продлился более 13 часов. В пути экипажи ракетоносцев выполнили дозаправку в воздухе, передает РИА Новости.
Ранее сегодня стало известно, что из-за российских ракетоносцев свои самолеты в воздух подняли Великобритания и Бельгия. В результате Ту-160 на отдельных этапах сопровождали британские истребители Eurofighter Typhoon и бельгийские F-16.
При этом в Минобороны Великобритании заявили, что российские самолеты не нарушали воздушного пространства Соединенного Королевства, но не отвечали на запросы служб по контролю за воздушным движением.
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